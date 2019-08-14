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台南3連霸里長黃俊策 涉走私遭羈押

2019-08-14 09:18聯合報 記者邵心杰╱即時報導

今年5月底，由海巡署11岸巡隊破獲的偷渡客及保育類動物走私案，涉嫌夾帶215隻保育類食蛇龜，在船艙後方查獲2名偷渡客，經向上追查，檢方發現台南安平里長黃俊策也牽涉其間，並依違反移民法、藏匿人犯及野生動物保育法等罪向台南地院聲押獲准。據了解，黃否認涉案。

蟬聯三屆金城里長的黃俊策是安平區里長聯誼會長，他曾有意代表民進黨角逐台南市第三屆直轄市議員，但最後因財力狀況而退出初選。

第一一岸巡隊5月21日在「春吉8」字號漁船報關出港時，安檢人員登船檢查，發覺李姓船長神色異常，立刻對船上人員身分核對及安全檢查，在船艙內部發現可疑網具，移除後發現鄭、周女2人藏匿在艙內並利用漁網掩蔽，意圖偷渡出境。

此外，也在船後方發現可疑密艙入口，安檢人員掀開夾板後，發現保育類動物食蛇龜215隻，船長等人企圖走私保育類動物出境。

經調查後，第一一岸巡隊將李等4人依違反入出國移民法、懲治走私條例、野生動物保育法，另鄭及周女則分別入出國移民法及台灣地區與大陸地區人民關係條例，移送法辦。經追查，檢警發現「春吉8」漁船是走私常客，去年6月底走私4公噸黃魚，當時檢方向院方聲押船長及船員，外界認案情並不單純，向上追查幕後操控者身分，赫然發現黃俊策是合夥人，再加上所有相關涉案人都指稱黃也涉案，9日拘提黃到案說明，但他否認涉案。

蟬聯三屆金城里長的黃俊策是安平區里長聯誼會長。圖／翻攝自黃俊策臉書
蟬聯三屆金城里長的黃俊策是安平區里長聯誼會長。圖／翻攝自黃俊策臉書
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走私偷渡移民

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