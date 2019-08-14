台南3連霸里長黃俊策 涉走私遭羈押

2019-08-14 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



今年5月底，由海巡署11岸巡隊破獲的偷渡客及保育類動物走私案，涉嫌夾帶215隻保育類食蛇龜，在船艙後方查獲2名偷渡客，經向上追查，檢方發現台南安平里長黃俊策也牽涉其間，並依違反移民法、藏匿人犯及野生動物保育法等罪向台南地院聲押獲准。據了解，黃否認涉案。

蟬聯三屆金城里長的黃俊策是安平區里長聯誼會長，他曾有意代表民進黨角逐台南市第三屆直轄市議員，但最後因財力狀況而退出初選。

第一一岸巡隊5月21日在「春吉8」字號漁船報關出港時，安檢人員登船檢查，發覺李姓船長神色異常，立刻對船上人員身分核對及安全檢查，在船艙內部發現可疑網具，移除後發現鄭、周女2人藏匿在艙內並利用漁網掩蔽，意圖偷渡出境。

此外，也在船後方發現可疑密艙入口，安檢人員掀開夾板後，發現保育類動物食蛇龜215隻，船長等人企圖走私保育類動物出境。