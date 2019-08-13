三溫暖外開槍射殺！酒醉男射死泊車組長遭起訴

2019-08-13 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



黃姓男子今年6月涉嫌在北市大同區天龍三溫暖當街開槍打死人。黃嫌疑似不滿負責泊車的黃姓男子上前攙扶，竟拿出改造手槍，近距離朝眉心開槍，隨後又跨越中央分隔島，在大馬路上又朝三溫暖開1槍，隨即遭員警當場逮捕。士林地檢署偵結，今依殺人等罪嫌提起公訴。

今年6月16日晚上10時40分許，51歲黃嫌從北市文山區搭計程車到重慶北路天龍三溫暖，因酒後步伐不穩，盧姓司機請負責泊車的黃男（62歲）協助攙扶，但過程中疑似肢體接觸，酒醉黃嫌不滿竟拿出手槍，朝僅距離4公尺的黃男開槍，黃男眉心中彈當場倒地，失去意識，地上留下大量鮮血。

起訴指出，黃嫌開槍射殺黃男後，奔跑跨越重慶北路中央分隔島，逃逸途中為了嚇阻眾人，回頭再朝三溫暖外開了1槍，隨即在10點49分，遭現場眾人和接獲報案的員警壓制逮捕，並查扣作案用的槍枝。

據悉，黃嫌是三溫暖常客，每月都會上門消費，案發當日酒後到三溫暖消費卻在門口亮槍殺人，死者黃男是泊車組長，在店工作長達20年，平時熱心服務，為人溫和。

黃嫌供稱，當時酒醉，酒醒後發現斷片，不記得在三溫暖外的行為，看到監視器畫面才知曉自己的作為，真的很懊悔。槍枝部分，黃嫌供稱，今年2月在萬華住處受人之託，保管1支改造手槍和14顆子彈。

檢察官調查，黃嫌近距離開槍射殺他人，子彈從黃男鼻梁區進入，貫穿腦幹橋區，經送醫急救，黃男在6月17日凌晨因嚴重腦挫傷致中樞神經衰竭死亡。