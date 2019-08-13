台南賭場恩怨釀槍擊駁火導致1死 檢方再聲押1嫌

2019-08-13 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南檢警偵辦仁德區兩派人馬互轟10多槍致1人死亡案，已陸續拘提李姓前里長等7人，查扣兩把改造手槍及一把長槍，迄今已裁押李、謝及黃姓男子等3嫌，下午又依犯殺人及持有槍彈罪嫌重大，且所犯為重罪並有逃亡、串供及滅證之虞，再向法院聲請羈押陳姓男子。

據統計，檢警陸續拘提李姓前里長等7人，已向法院聲押李、謝、黃及陳姓4男子，郭姓男子3萬元交保，邱及蘇姓男子訊後請回。另2名共犯在逃，正由檢警積極追緝中。

李到案供稱，全案是因賭博糾紛引起，檢方偵訊後認為李及謝、黃姓男子涉及槍砲案等罪嫌重大，有串證之虞向台南地院聲請羈押，今天上午裁押獲准。此外，檢察官陳冠霖今天偵訊陳姓男子後，以其涉犯殺人及持有槍彈罪嫌重大，且所犯為重罪並有逃亡、串供及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

台南市仁德區中正路三段一處民宅，昨天下午發生槍擊命案，50歲王姓男子被人發現胸部中彈，倒臥路旁緊急送醫急救不治，檢方指揮警方展開調查，先後拘提李姓前里長等多人到案，晚間移送地檢署複訊。