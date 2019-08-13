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從美、加、泰運毒入台 刑事局逮13毒犯

2019-08-13 15:12聯合報 記者陳金松╱即時報導

跨境運毒問題嚴重，刑事局國際科接獲檢舉，有販毒集團透過「仲介」找缺錢或行動不便男子當運毒交通，從國外走私各類毒品來台，監控三個月連續攔截從美國、加拿大和泰國運毒入境4名男子，並陸續逮捕涉嫌收貨的陳姓男子等9人，起出68.34公斤大麻、14.51公斤海洛因；檢警懷疑該集團不止從美、加、泰三國運毒入境，且背後還有首謀和金主，繼續溯源追查。

刑事局是會同航警和關務署，6月1日先攔截從美國夾帶37.23公斤大麻的郭姓男子、8月5日再逮捕從加拿大夾帶31.11公斤大麻的鄭姓男子及接貨的王男和丁姓少年；其中郭、鄭、王三人已遭羈押，丁姓少年責付家長。

昨天下午，專案小組又根據線報在機場攔截張姓和許姓男子，2人隨身行李箱起出偽裝咖啡粉的海洛因毒品14.51公斤；警方根據事前偵查掌握的證據，確定還有陳姓男子等7人，在集團內分別扮演收貨、控貨、伴遊、仲介頭等角色，分頭逮捕。9人目前已被移送桃園地檢署偵辦。

其中陳姓男子昨天駕車在機場附近徘徊，遇警攔查一度拒捕，被警方開三槍喝止才束手就擒。車上另有兩名男子逃逸，警方還在追查。

警方調查，該集團透過呂姓男子仲介，物色社會歷練不足、需錢孔急青年，甚至殘障弱勢族群，以招待出國旅遊、賺錢為由，慫恿從事第一線運毒工作；出發前集團會要求這些人簽立本票，利誘加威脅管控。

警方以圖示解說運毒集團犯罪流程。記者陳金松／攝影
警方以圖示解說運毒集團犯罪流程。記者陳金松／攝影
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從泰國走私入境的海洛因毒品，被偽裝成咖啡粉包裝。記者陳金松／攝影
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嫌犯將大麻裝在行李箱，企圖從美、加直接攜帶入境。記者陳金松／攝影
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嫌犯將海洛因磨粉裝入咖啡包內，企圖走私入境。記者陳金松／攝影
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破獲跨國運毒案的刑事局國際科一隊官警，與查獲的各類走私毒品。記者陳金松／攝影
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大麻毒品機場

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