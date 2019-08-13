從美、加、泰運毒入台 刑事局逮13毒犯

2019-08-13 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



跨境運毒問題嚴重，刑事局國際科接獲檢舉，有販毒集團透過「仲介」找缺錢或行動不便男子當運毒交通，從國外走私各類毒品來台，監控三個月連續攔截從美國、加拿大和泰國運毒入境4名男子，並陸續逮捕涉嫌收貨的陳姓男子等9人，起出68.34公斤大麻、14.51公斤海洛因；檢警懷疑該集團不止從美、加、泰三國運毒入境，且背後還有首謀和金主，繼續溯源追查。

刑事局是會同航警和關務署，6月1日先攔截從美國夾帶37.23公斤大麻的郭姓男子、8月5日再逮捕從加拿大夾帶31.11公斤大麻的鄭姓男子及接貨的王男和丁姓少年；其中郭、鄭、王三人已遭羈押，丁姓少年責付家長。

昨天下午，專案小組又根據線報在機場攔截張姓和許姓男子，2人隨身行李箱起出偽裝咖啡粉的海洛因毒品14.51公斤；警方根據事前偵查掌握的證據，確定還有陳姓男子等7人，在集團內分別扮演收貨、控貨、伴遊、仲介頭等角色，分頭逮捕。9人目前已被移送桃園地檢署偵辦。

其中陳姓男子昨天駕車在機場附近徘徊，遇警攔查一度拒捕，被警方開三槍喝止才束手就擒。車上另有兩名男子逃逸，警方還在追查。