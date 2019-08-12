掃黑無假期 北市警痛擊3團暴力犯罪組織

2019-08-12 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



日前台北市中山區民生東路、林森北路發生街頭聚眾滋事案件，又發生北投女學生遭歹徒持BB槍槍擊案，台北市警察局規劃從8月7日起，展開為期5天執行同步掃黑專案，檢肅到案治平專案目標郭姓男子等3人及共犯18人。

台北市北投區今年6月初，發生嫌犯持BB槍傷害女學生案件，引起社會大眾關注，台北市警察局深入追查發現幕後有暴力討債集團，利用被害人用錢孔急之心理，從事高利放貸，被害人無力償還，再教唆手下以暴力、恐嚇等不法手段催討債務，甚至持槍逼迫，惡行重大。

專案小組連日蒐證，7日兵分多路同步執行拘提、搜索，一舉查緝犯嫌郭姓男子等5人到案，查扣現金20萬、存簿、借據及本票等贓證物，訊後將郭嫌等人依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、傷害、重利等罪嫌，移請士林地檢署偵辦。

另外北市刑大偵查第七隊與南港分局、草屯分局，偵破以葉嫌為首的犯罪集團；葉嫌等人涉嫌以「謊稱分期付款設定錯誤」、「佯裝為被害人之熟識親友」等常見手法，犯下數十起電信網路詐欺案，不法獲利至少數百萬元，並透過對其他成員施以凌虐行為強化內部控制，手段兇殘，全案訊後將葉嫌等9人依組織犯罪防制條例、傷害與電信網路詐欺等罪嫌，移請台北地檢署偵辦，葉嫌聲押禁見獲准。