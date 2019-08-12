屏檢警動員千人次掃毒黑 15天逮76名藥頭

2019-08-12 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



2020大選將至，屏東檢、警為掃蕩毒品、掃黑除惡淨化治安，防制幫派分子以暴力、賄選手段介入選舉事務，屏東縣政府警察局自7月22日至8月5日期間，執行「108年第2波安居緝毒專案」及屏東縣轄同步掃黑專案行動。

警方統計，執行期間動員警力1,459人次，查獲毒品藥頭76人（包含1名製造藥頭），查獲藥腳156名，總計查獲毒品重量374.51公克、不法所得現金10萬9494元、涉案車輛16輛、毒品半成品滷水5桶(毛重總量為60,787公克)、手機3C類等78台等證物。供毒藥頭經檢察官聲請羈押39人，獲法院裁定羈押34人。

在掃黑部分，查獲地下錢莊暴力討債犯罪集團2件，將主嫌及成員共14名全數檢肅到案，查獲本票、借據、毒品咖啡包(10.51公克)，並扣押不法所得3萬3,900元、手機及使用之交通工具自小客車1部等贓證物，其中主嫌分別由法院裁定羈押及以15萬元交保。

警方表示，本次專案以「隱身於民眾居住社區周遭之藥頭」、「毒品製造工廠」為首要掃蕩目標，同時針對「犯罪組織及幫派涉毒地點」、「群聚施用毒品地點」、「青少年易遭引誘聚集施用地點」、「毒品交易熱點」等涉毒熱點，列為查緝重點標的，並持續以「系統性掃黑」之打擊策略，聚焦鎖定轄內犯罪組織、涉及街頭聚眾鬥毆的活躍幫派組合，以及社區內毒品分子進行打擊。