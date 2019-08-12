還沒完…太陽花被訴殺人未遂 本月30日傳馬英九出庭

2019-08-12 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



5年多前發生的「太陽花」學運引爆民告官殺人未遂自訴潮，多數個案審結，周榮宗等廿餘人自訴官員部分仍屬「活案」；台北地院分「更二審」案號審理，訂本月30日下午2時30分傳喚前總統馬英九、行政院前院長江宜樺、警政署前署長王卓鈞、台北市警中正一分局前分局長方仰寧行準備程序。

台北地院已著手準備「元首級」法庭動線，開庭時將與國安隨扈、轄區警方會商共同維安。據了解，太陽花學運後，馬英九多次被告，周榮宗也自訴馬殺人未遂，不過，周提訴後身故，由女兒周佳京繼承訴訟，法官分案後先閱卷，已對馬英九發出被告傳票。

本案開庭時，將由承審的年輕女法官林鈺珍對馬英九等人行準備程序；林鈺珍目前審理中的囑目案件包括「騙扁小子黃琪」、「 導演鈕承澤性侵」案，她的庭審風格明快，屆時，審理爭議性高的太陽花殺人未遂案，訴訟指揮應不至於冗長。

太陽花學運發生在2014年3月18日，學運分子當天先霸占立法院，23日轉進行政院，警方執行驅離任務時，爆發流血衝突，有民眾掛彩，之後民告官訴訟不斷，其中，台北市警察局前局長黃昇勇一案，台北地院上月18日判決黃殺人未遂無罪，但案子尚未確定。

本月30日開庭審理的案子，是以馬英九等4人為殺人未遂被告的自訴案，法院院分「108自更二5號」案號審理，案源則早於2014年學運過後不久，即繫屬在法院。

不過，此案經自訴駁回、更審發回等程序審理，耗時5年多，最近一次是台灣高等法院今年3月29日以法官不能自行調查自訴事實為由，發回台北地院分「更二審」案號再審理。

同一案件，台北地院於「更一審」時，法官2017年11月24日傳喚方仰寧開調查庭，2018年1月19日再傳喚王卓鈞開庭，審理後認為他們犯罪嫌疑不足，又經自訴人上訴，因此，案件在一、二審間擺蕩，儘管如此，自訴案的「大咖」被告江宜樺、馬英九卻從未出庭接受實質審判。