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印尼、越南移工聯手販毒 不僅賣移工也賣台灣民眾

2019-08-12 10:40聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

越南移工阮文全、印尼移工「阿曼」涉嫌聯手在中部地區販毒，不僅販賣毒品給來台工作的移工，也賣給台籍鄭姓男子，鄭男6月初被警逮獲，警方再循線逮獲上手阮男、「阿曼」等人，台中地檢署今天依違反毒品危害防制條例等罪起訴「阿曼」及阮文全；鄭男由檢方另案偵辦。

起訴書指出，越南在台逃逸移工阮文全（28歲）5月4日中午，以臉書通訊軟體與鄭男聯絡，在台中市西屯區以1萬3000元代價，販賣安非他命7公克給鄭男；次日凌晨阮文全又傳送1大塊安非他命的照片給鄭男，以越南文稱「一塊大的，快點」。

警方於6月2日查獲毒嫌鄭男，他供稱上手是越南逃逸移工阮文全，毒品來源是阮，並配合警方向阮傳訊佯稱再次購毒，雙方談妥由阮以6000元代價，販售3.5公克安非他命。

6月3日晚間，阮文全向印尼籍室友「阿曼」（34歲）拿取安毒，並與「阿曼」約定，由阮販毒後再將販毒所得的價金交給「阿曼」，阮從中獲取部分報酬。當晚10時，阮在南投新交貨時為警逮捕。

警方據落網的阮文全供述，查出的上手是「阿曼」，前往「阿曼」的員工宿舍及居所搜索，查扣安非他命6公克、以及藥粉、藥丸等物，並在「阿曼」的房間內，查獲染毒的移工「瑞奇」、「阿林」，以及逃逸移工「莎麗」、「安蒂」。

檢警查，印尼移工「阿曼」以1000元代價，販賣安非他命給同為印尼 移工的「阿林」，「阿林」再無償轉讓供移工「瑞奇」吸食。

越南移工阮文全、印尼移工「阿曼」聯手在中部地區販毒，不僅販賣毒品給來台工作的移工...
越南移工阮文全、印尼移工「阿曼」聯手在中部地區販毒，不僅販賣毒品給來台工作的移工，也賣給台籍鄭姓男子，台中地檢署今天依違反毒品危害防制條例等罪起訴「阿曼」及阮文全。圖／本報資料照
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移工販毒

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