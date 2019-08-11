台南市槍擊案 死者竟是駁火後不敵的仇家

2019-08-11 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市歸仁警分追查仁德區民宅區槍擊命案，警方找到民宅承租男子黃姓男子，黃表示死者王姓男子是前來尋仇的，小胖頭部疑被打傷後，趁隙逃出，住院治療；警方懷疑當時屋內5至7人也有人開槍，正擴大訪查，釐清案情中。

據了解，發生槍擊案的民宅內，當場約有5至7人在內泡茶聊天，案發時，承租人黃姓男子在屋內，黃表示王姓死者是對方的人馬，從銀色轎車下車。