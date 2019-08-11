影／台南仁德槍擊地疑為地下賭場 警方掌握特定對象

2019-08-11 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



台南仁德中正路今天下午發生槍擊案，一名年約30多歲男子胸部中彈，被民眾發現，通報警方。男子送至成大醫院急救，最後不治身亡。案發現場遺留2枚彈殼，血跡遍布4、50公尺。

警方指出，當時疑似有台白色自小客車停在民宅外，下來3名人士對著裡面泡茶的民眾開槍，隨後駕車逃逸，目前已鎖定特定對象進行調查，詳細犯案動機及死者身份仍需釐清。