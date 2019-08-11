親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

反送中／深水埗遊行情勢升級 警發射催淚彈驅散示威者

南市槍擊案疑談判不成遭開槍 30歲男子心臟中槍身亡

影／南市槍擊案疑談判不成遭開槍 30歲男子心臟中槍身亡

2019-08-11 16:42聯合報 記者陳俞安修瑞瑩╱即時報導

台南市發生槍擊案 30多男子中槍命危。記者陳俞安／攝影
台南市發生槍擊案 30多男子中槍命危。記者陳俞安／攝影
分享
台南市仁德區中正三路今午發生槍響，30多歲男子中槍倒地，胸口一處明顯槍傷，緊急送醫，醫院發現他 心臟中彈到院前已OHCA，失血過多身亡。

據悉，男子在仁德區中正路三段、太子路被人槍擊，倒地在民宅外30公尺處，民眾報警，凶嫌逃逸。民眾指出，當時現場聚集3到4人，疑談判不成，有人憤怒開槍，目前警方正調閱監視器畫面釐清案情。

成大醫院指出，男子身中一槍，緊急開胸搶救，但子彈從左腰進左胸貫穿，造成心臟破裂，失血過多身亡。

台南市發生槍擊案 30多男子中槍命危。記者陳俞安／攝影
台南市發生槍擊案 30多男子中槍命危。記者陳俞安／攝影
分享

成大醫院槍擊
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

南下避風頭名車擋道還嗆鄰 警入屋搜索赫見槍彈毒品

2019-08-11 17:21

影／台南仁德槍擊地疑為地下賭場 警方掌握特定對象

2019-08-11 16:58

台南槍擊命案 他屋內泡茶目擊多人衝進來行凶

2019-08-11 16:50

影／台南市發生槍擊案 1男子中槍命危

2019-08-11 15:25

恐怖追求者遭女大生刪好友 闖大學教室搶手機亮刀對峙

2019-08-11 14:54

嘉義市警局長帶隊淨化治安 查獲通緝、毒品和酒駕

2019-08-11 14:11

新興精神活性物質 法務部：加快毒品列管

2019-08-11 13:27

「我單純是同學帶壞」碩士運毒求輕判被法官打臉

2019-08-11 12:48

影／高雄傳槍響 口角後男超商外開槍示威被逮

2019-08-11 12:30

青少年為愛深夜鬥毆 5傷車毀損15人依法送辦

2019-08-11 11:25

桃園惡煞棍棒砸店 暗夜民眾驚恐

2019-08-11 11:22

酒後持刀砍傷2友 被逮才說先前有過節

2019-08-11 11:02

搶接電話引發對方男友不快 爭風吃醋台中鬥毆5傷

2019-08-11 10:10

隨機瞄準公車乘客射擊？ 警初判非手槍彈孔

2019-08-11 10:04

違停招來警 假釋攜毒恐回籠

2019-08-11 01:29

寄血衣給港辦 男大生被函送

2019-08-11 01:27

英籍男持毒赴夜店嗨 安管眼尖識破報警逮人　

2019-08-10 19:34

攜毒男子欲逃逸 警開6槍擊破輪胎制伏

2019-08-10 16:29

3名男子好腳好手 為買酒喝竟聯手搶走2名身障人士財物

2019-08-10 15:39

私菸案／國安局首波出手 永和警衛室少將陳逸夫調陸軍委員

2019-08-10 13:37

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16
看更多

熱門文章

台東近10年首例 登山客遭百步蛇咬死

2019-08-11 11:02

兒子從小由祖父母帶大 生母年老請求扶養費被駁回

2019-08-11 09:11

影／太陽公主遊輪返基港 墜海死亡的她也回來了

2019-08-11 12:09

休旅車撞陸客團遊覽車 阿里山公路車禍傷者增至10人

2019-08-11 13:48

諸事不順 派出所員警值班台上祭整排「乖乖」鎮壓！

2019-08-10 22:11

賣盜版蘋果保護貼不起訴 檢：圖樣是用來對準免貼歪用

2019-08-11 10:02

遇惡房客 房東有理卻像輸家

2019-08-11 01:02

「我單純是同學帶壞」碩士運毒求輕判被法官打臉

2019-08-11 12:48

影／台南市發生槍擊案 1男子中槍命危

2019-08-11 15:25

法官認員警違法搜索 男子持改造手槍照判5年

2019-08-10 20:12

4可樂空瓶製成浮具划槳 43歲陸男泳渡金門遭逮

2019-08-11 13:22

影／南市槍擊案疑談判不成遭開槍 30歲男子心臟中槍身亡

2019-08-11 16:42

鹿港男子挖掘蛤蜊失蹤 消防人員出動救生艇搜救

2019-08-11 09:49

租約這麼簽 免纏訟直接強制執行

2019-08-11 01:17

民雄鄉出現恐怖毒殺毛小孩 已見7隻狗屍警方緝凶

2019-08-11 10:31

台中潛水旅館傳潛客溺水 消防員：初學者最常遇到這情況

2019-08-11 15:46

台中潛水旅館傳消費者溺水 意識昏迷送醫急救

2019-08-11 14:19

搶接電話引發對方男友不快 爭風吃醋台中鬥毆5傷

2019-08-11 10:10

女網友慫恿工程師投資虛擬貨幣被騙

2019-08-11 00:53

見娃娃機內護手霜好偷 大學生用撞的偷走上百條

2019-08-11 15:55

桃園驚傳工廠火警 高溫燒塌鐵皮屋頂

2019-08-10 22:08

潛水旅館首傳溺水意外 男子搶救後仍昏迷送加護病房

2019-08-11 15:28

失智嬤找不到回家路 警方「一頓晚餐」查出身分助返家

2019-08-10 18:49

台中安寧派出所昨傳男女警負面新聞 今天有人上網感謝

2019-08-11 14:54

阿里山公路豪雨 休旅車撞遊覽車3人送醫

2019-08-11 13:20

酒後持刀砍傷2友 被逮才說先前有過節

2019-08-11 11:02

員工依法請特休遭記曠職 兩廳院：已撤處分

2019-08-11 09:36

隨機瞄準公車乘客射擊？ 警初判非手槍彈孔

2019-08-11 10:04

台南槍擊命案 他屋內泡茶目擊多人衝進來行凶

2019-08-11 16:50

恐怖情人躲樓梯 趁女開門強闖勒頸恐嚇

2019-08-10 21:08

色情按摩警「釣魚」抓人 檢不起訴

2019-08-11 12:33

英籍男持毒赴夜店嗨 安管眼尖識破報警逮人　

2019-08-10 19:34

阿里山車禍 西安市陸客團有5人送醫檢查

2019-08-11 14:06

安徽拾荒男寶特瓶泳渡金門 想過新生活

2019-08-11 11:01

海漂百公里 二手衣助死者返家

2019-08-11 01:20

挖環文蛤失蹤找到了 6旬男子卡消坡塊身亡

2019-08-11 15:26

恐怖追求者遭女大生刪好友 闖大學教室搶手機亮刀對峙

2019-08-11 14:54

駕照到手才上路就撞死翁 18歲男賠120萬獲緩刑

2019-08-11 11:03

BMW跑車行進間冒煙起火全毀 女駕駛嚇壞逃出無傷

2019-08-11 10:30

男子酒後上車吹冷氣遭警開單 法官判撤銷罰單

2019-08-11 14:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top