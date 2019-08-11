恐怖追求者遭女大生刪好友 闖大學教室搶手機亮刀對峙

2019-08-11 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



李姓男子愛慕女同學，不滿追求遭拒，今年4月帶著水果刀前往女同學位在新北淡水區的大學教室，涉嫌搶走女同學手機逃逸，過程中竟拿出水果刀，和在場同學對峙，幸好經同學制止放下刀械和手機。士林地檢署依照強制罪嫌起訴。

起訴指出，李男和被害女子是高中同學，因追求女同學遭到拒絕、斷絕往來，今年4月30日下午1時許，跑到大學教室找人，李突然出現在教室，拍女同學肩膀，她驚嚇之際打算離開教室，隨即遭李男搶走手機。

女同學在教室外哭泣，男同學見狀上前詢問，同時發現李男往走廊逃跑，男同學衝上前追趕，在走廊盡頭要求李男交回手機，但李男情緒激動，掏出隨身攜帶的水果刀，對著現場同學。幸好走廊上同學齊聲呵斥，李男放下水果刀和手機，同學先壓制李男，隨後交給警方逮補。

李供稱，到教室找女同學聊天，是想加回LINE聯繫，但她不理人還想離開教室，生氣之下就搶走她的手機她。他辯稱，因罹患憂鬱症，拿出水果刀是因為一時害怕，想讓大家知道自己過得很痛苦，但沒有勇氣自殘，沒有搶奪、強盜犯意。

被害女同學供稱，長期遭李男騷擾，因此更換換手機號碼，案發時李男突然從背後出現、拍肩膀，想要慢慢地移動到教室門口離開，但李男抓住手不讓逃跑，順勢就被拿走手上的手機。