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新興精神活性物質 法務部：加快毒品列管

2019-08-11 13:27中央社 台北11日電

法務部指出，新興精神活性物質（NPS）並無直接或間接醫療用途，大多是為規避毒品管制法規而設計的化合物，對於未列管毒品的NPS，將加開臨時毒品審議委員會，加快列管速度。

法務部發布新聞稿指出，根據聯合國毒品與犯罪辦公室（簡稱UNODC）2019年8月被通報的NPS的種類已上升至971種，成長幅度相當驚人，但這是世界各國通報的NPS總數量，在國際實務上，經通報的NPS未必全部都應該被列管為毒品，聯合國對於各國也無此要求。

換句話說，是否列管為毒品，由各個國家依照各自的實際案例、需求質與量等因素做法制上處理。台灣列管的毒品，由毒品審議委員會決定，至今已列管339項毒品。

對於尚未列管為毒品的NPS，檢察機關依違反藥事法究辦外，也會加強監控避免流入作為毒品先驅原料之用，並且盡速通報法務部，法務部已簡化列管流程，對於需緊急列管的物質，時程由6個月縮短至4個月左右，並加開臨時毒品審議委員會的方式，加快毒品列管的速度。

法制面部分，法務部擬具毒品危害防制條例第2條及第9條修正草案，採用類似物質一次列管方式以縮短新興毒品列管時程，加重製造、運輸、販賣混和毒品、或販賣毒品給少年、懷胎婦女者行為刑責至二分之一，以避免毒品殘害少年或懷胎婦女，修正草案現正在立法院審議中。

毒品聯合國立法院
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