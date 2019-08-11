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「我單純是同學帶壞」碩士運毒求輕判被法官打臉

2019-08-11 12:48聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市廖姓男子涉嫌在2013年、2018年6月、10月間，利用夾藏在行李通關，或是以郵寄包裹的方式，私運大麻種子、大麻菸草、毒郵票、大麻巧克力等毒品入台，檢警在去年10月間搜索查獲，廖遭違反毒品危害防制條例罪嫌送辦後，廖在台中地院審理時辯稱，他長期是學生，生活單純，都是同學帶壞，希望減刑，但合議庭認為，廖有碩士學歷，只要稍做詢問，就知道大麻是違禁品，卻仍私運來台，無適用減刑餘地，依法判2年6月徒刑。

全案在台中地院審理時，廖向合議庭求情，辯稱自己長期是學生身分，思考層面不詳細，就學時生活單純，只是受同校學生的誘惑，而且他輸入、持有的毒品都是僅供自己使用，數量微小，也沒有對外販售或轉讓他人使用，沒有向外擴散，造成損害，情可憫恕，希望法官依法減刑。

但合議庭認為，現代社會資訊流通，廖擁有碩士學歷，只要稍事詢問探查，或是上網，就可以得知大麻菸草是台灣受有毒品管制禁令拘束，未經許可不得擅自輸入、持有，廖用自己是學生，生活單純、無知作為抗辯，並不可採，沒有適用減刑的空間，依3個運毒行為，分別判處1年6月至1年10月徒刑，應執行2年6月，全案可上訴。

判決書指出，廖姓男子在2013年間在大陸北京購買一包大麻種子與含有大麻成分的毒郵票後，以藏在行李內走私方式，夾藏入台，另又在2018年6月、10月間，透過在加拿大的友人，購買大麻菸草、大麻巧克力包裝後，郵寄到台灣，檢警獲報後在去年10月18日前往搜索，查獲相關毒品，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

台中市廖姓男子擁有碩士學歷，卻走私大麻入台，被檢警查獲後，以自己長期是學生，希望...
台中市廖姓男子擁有碩士學歷，卻走私大麻入台，被檢警查獲後，以自己長期是學生，希望法院輕判，但台中地院合議庭認為不適用減刑，依法判刑2年6月。圖／本報資料相片
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