「我單純是同學帶壞」碩士運毒求輕判被法官打臉

2019-08-11 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市廖姓男子涉嫌在2013年、2018年6月、10月間，利用夾藏在行李通關，或是以郵寄包裹的方式，私運大麻種子、大麻菸草、毒郵票、大麻巧克力等毒品入台，檢警在去年10月間搜索查獲，廖遭違反毒品危害防制條例罪嫌送辦後，廖在台中地院審理時辯稱，他長期是學生，生活單純，都是同學帶壞，希望減刑，但合議庭認為，廖有碩士學歷，只要稍做詢問，就知道大麻是違禁品，卻仍私運來台，無適用減刑餘地，依法判2年6月徒刑。

全案在台中地院審理時，廖向合議庭求情，辯稱自己長期是學生身分，思考層面不詳細，就學時生活單純，只是受同校學生的誘惑，而且他輸入、持有的毒品都是僅供自己使用，數量微小，也沒有對外販售或轉讓他人使用，沒有向外擴散，造成損害，情可憫恕，希望法官依法減刑。

但合議庭認為，現代社會資訊流通，廖擁有碩士學歷，只要稍事詢問探查，或是上網，就可以得知大麻菸草是台灣受有毒品管制禁令拘束，未經許可不得擅自輸入、持有，廖用自己是學生，生活單純、無知作為抗辯，並不可採，沒有適用減刑的空間，依3個運毒行為，分別判處1年6月至1年10月徒刑，應執行2年6月，全案可上訴。