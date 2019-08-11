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桃園惡煞棍棒砸店 暗夜民眾驚恐

2019-08-11 11:22聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市20多名男子昨天清晨分乘多輛自小客車前往八德市興豐路一家越氏按摩店，隨後一群男子持棍棒闖入店內，不分青紅皂白隨意亂砸店，搗毀該店門窗、玻璃裝潢，其中1名戴帽男子下車後持空氣槍朝店內射擊多次，一群男子現場棍棒揮舞砸店，造成店內人員驚恐，甚至該按摩店外停放的多輛機車也遭殃被砸，砸店行兇車輛佔據車道、逞兇後分乘車輛揚長而去，附近民眾聽到槍響受驚嚇，警方據報趕到歹徒全部逃逸，警方今天上午表示，警方調閱監視器分別查出約談王姓男子9名男子到案說明，查出竟是該夥男子找仇家「砸錯店」。

八德興豐街路民眾表示，看見一群20多名男 子在越氏按摩店外停車後，立即下車進入該店砸店搗毀店內東西、門窗玻璃，甚至看到有一戴帽子的男子拿出疑似空氣槍連開數槍，一旁多輛機車也遭殃被砸，附近民眾聽到槍響嚇得要死。

警方根據監視器約談王姓男子9人到案談明，王姓男子等人供稱，該夥兄弟之前與一名男子在桃園喝酒發生嗆聲衝突，後來查出該男子家住八德興豐路住址，一群人「按址找人」，以為該男子住在按摩店，才會砸錯店。警方查出，王姓男子該夥尋仇男子原住房子，因為男子父親後來租給按摩店開業，該男子搬離該住址，未料王姓男子一夥人不明砸錯店，警方訊後今天上午先將王姓男子9人依毀損罪嫌函送桃園檢署偵辦，並持續約談其他涉案男子到案。

桃園市八德市興豐路一家越氏按摩店遭20多名男子砸店、疑用空氣槍開槍、砸機車，引起...
桃園市八德市興豐路一家越氏按摩店遭20多名男子砸店、疑用空氣槍開槍、砸機車，引起附近民眾驚嚇。圖／警方提供
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桃園市八德市興豐路一家越氏按摩店遭20多名男子砸店、疑用空氣槍開槍、砸機車，引起...
桃園市八德市興豐路一家越氏按摩店遭20多名男子砸店、疑用空氣槍開槍、砸機車，引起附近民眾驚嚇。圖／警方提供
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