親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

一句話讓乖孫帶89歲奶奶去旅行！ 4年走過29個國家公園

酒後持刀砍傷2友 被逮才說先前有過節

2019-08-11 11:02聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市3名男子昨晚相約在烏日區一間快炒店聚餐，其中賴姓男子酒後突然持西瓜刀朝另2名吳姓和范姓友人砍殺，分別造成兩人手、腳撕裂傷，經送醫急救已無大礙。警方稍後逮捕砍人的賴男，上午依違反社會秩序維護法裁罰。

據了解，吳男因以手掌擋刀，右手掌受傷，范男則是左大腿遭砍傷。

警方循線，3小時後在賴男（50歲）家中逮捕他，帶回派出所偵訊，他坦承因日前和范姓男子發生過口角爭執，昨晚席間再次爆發口角，他氣憤不過才持刀傷人。范男、吳男暫時並未提出傷害告訴。

台中市
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

隨機瞄準公車乘客射擊？ 警初判非手槍彈孔

2019-08-11 10:04

搶接電話引發對方男友不快 爭風吃醋台中鬥毆5傷

2019-08-11 10:10

桃園惡煞棍棒砸店 暗夜民眾驚恐

2019-08-11 11:22

青少年為愛深夜鬥毆 5傷車毀損15人依法送辦

2019-08-11 11:25

違停招來警 假釋攜毒恐回籠

2019-08-11 01:29

寄血衣給港辦 男大生被函送

2019-08-11 01:27

英籍男持毒赴夜店嗨 安管眼尖識破報警逮人　

2019-08-10 19:34

攜毒男子欲逃逸 警開6槍擊破輪胎制伏

2019-08-10 16:29

3名男子好腳好手 為買酒喝竟聯手搶走2名身障人士財物

2019-08-10 15:39

私菸案／國安局首波出手 永和警衛室少將陳逸夫調陸軍委員

2019-08-10 13:37

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16
看更多

熱門文章

警界驚爆不倫戀！已婚副所長與女警寢室共處42分鐘

2019-08-10 14:52

男屍海漂近百公里 二手校服助落葉歸根

2019-08-10 16:17

自私！南投石龍宮「泡麵土地公廟」 泡麵遭人打包帶走

2019-08-10 14:51

鬼月前遇白衣女鬼指路？女遊客金針山區迷路警助脫困

2019-08-10 14:23

父子分離20多年未謀面 戶政所協取得亡父遺照

2019-08-10 12:38

「看我敢不敢把你做掉」遊覽車司機飆罵導遊...GG了

2019-08-10 13:08

人妻偷情床戰冷氣工 綠帽夫斬斷8年婚又暴瘦獲賠30萬元

2019-08-10 15:16

兒子從小由祖父母帶大 生母年老請求扶養費被駁回

2019-08-11 09:11

影／車被破壞竟是汪星人幹的！還有1隻把風 車主超傻眼

2019-08-10 13:12

諸事不順 派出所員警值班台上祭整排「乖乖」鎮壓！

2019-08-10 22:11

女網友慫恿投資虛擬貨幣 竹科工程師被騙45萬

2019-08-10 12:35

3名男子好腳好手 為買酒喝竟聯手搶走2名身障人士財物

2019-08-10 15:39

法官認員警違法搜索 男子持改造手槍照判5年

2019-08-10 20:12

遇惡房客 房東有理卻像輸家

2019-08-11 01:02

影／父深夜抱1歲童求救 警車開道2分鐘到院即刻救援

2019-08-10 12:41

租約這麼簽 免纏訟直接強制執行

2019-08-11 01:17

賣盜版蘋果保護貼不起訴 檢：圖樣是用來對準免貼歪用

2019-08-11 10:02

桃園失智老婦呆立基隆街頭 跟警察說想要去上學

2019-08-10 13:12

台東近10年首例 登山客遭百步蛇咬死

2019-08-11 11:02

鹿港男子挖掘蛤蜊失蹤 消防人員出動救生艇搜救

2019-08-11 09:49

女網友慫恿工程師投資虛擬貨幣被騙

2019-08-11 00:53

「虛擬寶物」利誘少女露乳直播 2男各判1年10月

2019-08-10 17:06

搶接電話引發對方男友不快 爭風吃醋台中鬥毆5傷

2019-08-11 10:10

桃園驚傳工廠火警 高溫燒塌鐵皮屋頂

2019-08-10 22:08

高雄警街頭查毒 公共場所禁止媒體攝影

2019-08-10 12:39

嘉南農田水利會主任涉買票 一審判有罪

2019-08-10 13:07

失智嬤找不到回家路 警方「一頓晚餐」查出身分助返家

2019-08-10 18:49

超狂路邊停車！誤踩油門直接「騎」上後車引擎蓋

2019-08-10 16:13

議員弟被通緝警方協助交管？警方：通緝時間是在活動後

2019-08-10 14:03

私菸案／國安局首波出手 永和警衛室少將陳逸夫調陸軍委員

2019-08-10 13:37

恐怖情人躲樓梯 趁女開門強闖勒頸恐嚇

2019-08-10 21:08

員工依法請特休遭記曠職 兩廳院：已撤處分

2019-08-11 09:36

英籍男持毒赴夜店嗨 安管眼尖識破報警逮人　

2019-08-10 19:34

海漂百公里 二手衣助死者返家

2019-08-11 01:20

影／課審學代寄血衣抗議港府 教長:肯定參與課審用心

2019-08-10 16:15

周轉資金向當鋪貨款 妻轎車被老公偷拿去抵押

2019-08-10 12:45

影／女子開車撞入早餐店 疑突然病發

2019-08-10 15:55

波麗士豔陽下尋車2公里 最後烏龍一場好尷尬

2019-08-10 17:53

影／高雄食品工廠火警 疑整修掉酒精引燃

2019-08-10 14:33

隨機瞄準公車乘客射擊？ 警初判非手槍彈孔

2019-08-11 10:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top