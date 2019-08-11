酒後持刀砍傷2友 被逮才說先前有過節

2019-08-11 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市3名男子昨晚相約在烏日區一間快炒店聚餐，其中賴姓男子酒後突然持西瓜刀朝另2名吳姓和范姓友人砍殺，分別造成兩人手、腳撕裂傷，經送醫急救已無大礙。警方稍後逮捕砍人的賴男，上午依違反社會秩序維護法裁罰。

據了解，吳男因以手掌擋刀，右手掌受傷，范男則是左大腿遭砍傷。

警方循線，3小時後在賴男（50歲）家中逮捕他，帶回派出所偵訊，他坦承因日前和范姓男子發生過口角爭執，昨晚席間再次爆發口角，他氣憤不過才持刀傷人。范男、吳男暫時並未提出傷害告訴。