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警界驚爆不倫戀！ 已婚副所長與女警寢室共處42分鐘

3名男子好腳好手 為買酒喝竟聯手搶走2名身障人士財物

2019-08-10 15:39聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

基隆市陸姓等3名男子因為沒錢買酒喝，今天凌晨1點多涉嫌持刀架住1名身障男子脖子，取走他的手機和現金1000元；不久又在忠二路仁祥診所前騎樓，趁另一名身障男子不注意搶走包包，內有現金400元。警方查出3人得手後投宿旅社，前往逮人並起出贓證物，偵訊後依加重強盜、搶奪罪嫌送辦。

基隆市警方今天凌晨1點多接獲被害人報案指出，從孝四路、忠二路口天橋要走回家時，遭3名戴口罩男子尾隨，其中1名男子持水果刀架住他的脖子，要拿走口袋內錢包；他試圖反抗，脖子被些微劃傷，最後內有1000元、住家鑰匙的錢包和手機被搶走。

警方正在追查此案時，今天凌晨2點左右又接獲有人報案，指在忠二路仁祥診所前騎樓的椅子上休息時，遭人搶走放椅子上的包包，內有400元、證件、印章等。

3名男子鎖定身障人士犯案，基隆市警一分局高度重視，成立專案小組查緝。員警過濾案發地周邊監視器畫面，鎖定陸姓、許姓和羅姓3人涉嫌，並查出他們犯案後投宿旅社。

員警前往逮人時，3人不在房內，在旅社附近埋伏。今天上午8點多見3人回到旅社進房，出面逮人，並在房內起出作案用水果刀及被害人錢包等贓證物；3人供稱，因為想要喝酒卻沒錢，才會決定行搶。警方偵詢後，將全案依加重強盜及搶奪罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

基隆市陸姓等3名男子今天凌晨涉嫌強盜、搶奪兩名身障男子財物，警方上午在3人投宿的...
基隆市陸姓等3名男子今天凌晨涉嫌強盜、搶奪兩名身障男子財物，警方上午在3人投宿的旅社逮人，偵詢後依加重強盜、搶奪罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
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基隆身障強盜
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