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男大生挺反送中 寄「血衣」恐嚇駐台港辦

2019-08-10 00:50聯合報 記者李奕昕／台北報導

在台香港經濟貿易文化辦事處最近收到恐嚇包裹，警方獲報追查。圖／翻攝自香港經濟貿易...
在台香港經濟貿易文化辦事處最近收到恐嚇包裹，警方獲報追查。圖／翻攝自香港經濟貿易文化辦事處網站
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在台香港經濟貿易文化辦事處最近收到恐嚇包裹，裡面裝有紅色油漆製成的「血衣」及大量紙錢，並附上具名信件，抗議香港政府鎮壓反送中運動。北市警信義分局查出寄件者是林姓男大生，今將依恐嚇罪約談到案。

林男曾參與「反黑箱課綱學運，他在臉書表示，元朗事件及港府鎮壓手段，令諸多台灣人憤怒，駐台港辦非但不正視訴求，更以「低調報警」方式，意圖為其政治責任「滅火」，還想用司法途徑打壓異己，他會坦然面對法律。

位於信義區的香港經濟貿易文化辦事處，本月六日收到宅配包裹，包裹箱內裝有沾染紅色油漆的一件衣物，還有撒上祭拜用的紙錢，內附林男具名的電腦打字信件，聲稱對香港政府處理反送中事件表達不滿。

信件內容顯示，若香港衝突不快速平息，經貿文辦將面對最激進、甚至暴力及非理性的手段，且駭客已竊取經貿文辦所有職員個資，經貿文辦應明白事態嚴重性，以確保職員在台安危。

信義警分局獲報後，針對包裹採證，分析寄件資料及調閱監視器畫面，鎖定就讀台中市某大學的林姓男大生（廿歲）涉案，經報請台北地檢署指揮後，昨天送達約談通知書給林男，要林今天到案。

香港經濟貿易文化辦事處聲明，信件內容及有關物品具明顯威嚇意味，須向台灣警方通報，以保障辦事處人員的人身安全。經貿文辦一直尊重民眾表達意見的自由，會繼續向香港當局轉達台灣各界就香港事宜向辦事處表達的意見。

香港反送中恐嚇駭客學運課綱個資
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