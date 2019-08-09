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兒遭妻小買凶害命冰屍 老母淚灑法庭：願意原諒

2019-08-09 18:09聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

死者的妻子（中）起初謊稱失手殺害丈夫，檢警突破心防，才發現是預謀殺人。記者賴郁薇...
死者的妻子（中）起初謊稱失手殺害丈夫，檢警突破心防，才發現是預謀殺人。記者賴郁薇／翻攝
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高雄市前鎮區去年驚聞「冰屍案」，丁姓死者疑遭其洪姓妻子、丁姓長子密謀買凶害命後，藏屍冰櫃3個月；高雄地檢署偵結依殺害直系血親尊親屬、殺人等罪嫌起訴丁家長子、洪婦等涉案人。高雄地方法院今傳喚被害人母親出庭作證，她坦言兒子脾氣較差，「但好、壞都是心頭肉」，如今兒子沒了，「再追究也沒用」，頻頻拭淚、求情法官讓他們早點回家，「孫子們需要媽媽」。

丁姓被害人么子曾出庭證稱，全家長期飽受父親施家庭暴力，且阿嬤都看在眼裡。但丁家老母親今在3名孫子、1名孫女陪同下出庭作證時，面對檢、辯詢問，被害人是否有家暴傾向，她一概稱，「沒這種事」。

丁家老母親稱與媳婦關係一般，媳婦平時也鮮少跟她說心事，因長期未與兒、媳、孫同住，不清楚他們家中互動狀況。她坦言自知兒子脾氣較差、會打罵小孩，聽聞孫子懼怕爸爸、有所怨嘆時，也會勸兒子「小孩長大了，要溝通、不要打罵」，但兒子都說「小孩要管教」。

檢察官再詢問丁母是否曾看過兒子對媳婦暴力相向時，她先是否認，又說曾看過兒、媳起口角，當時媳婦緊抓兒子下體不放，兒子則用力掐住媳婦脖子，當下她不敢靠過去，也就沒介入紛爭。她再說，雖然兒、媳常會起口角，但就只覺得是夫妻吵吵鬧鬧，「床頭吵床尾和」，爭執過後兩人也還能正常外出用餐，看起來感情沒問題。

丁母一再強調，未曾見過兒子出手動粗、甚至拿刀追殺孩子等情節，也沒看過孫子們身上出現奇怪傷口，更否認兒子慣性家暴媳婦。

回憶起去年兒子下落不明時，丁母透露，當時媳婦一再說他去討債、不知去向，但自己明明有看到兒子數度騎車從眼前經過，卻叫也不回頭，自己曾心急追上去，但一眨眼兒子就不見了，從此就只覺得心慌，懷疑兒子失蹤應該不單純，又去擲筊，卻一再擲到「笑筊」，讓她更擔心受怕。

丁母直說，兒子失蹤期間，她每天茶不思飯不想，雖仍會煮飯、邀媳婦帶孫子一起來吃飯，但自己總是食不下嚥，晚上也輾轉難眠，只能在心裡跟兒子喊話，「傻兒子，你到底在哪裡」；回憶當時情景，丁母數度哽咽、潸然淚下。

被問及媳婦、孫子涉犯殺人、殺害直系尊親屬等罪行刑度意見，丁母直說，「真的很殘忍，但兒子都沒了，就算追究，兒子也不會回來」，並表示自己已高齡70多歲，能照顧孫的的日子恐怕也不多，現唯一所求就是媳婦趕緊出來、把小孫子、孫女們照顧好，「孩子都是無辜的，他們真的很乖」，也向涉案的孫子喊話，「好好做人，做錯事要自己負責任，不能都怪罪別人。」

檢方查出，丁家長子在去年案發前數月曾與洪婦深談，當時洪婦只說「一定要想辦法讓他（指丈夫）從全家人的生活中消失」。同年6月3日深夜時分，丁家長子找來蔡姓、高姓友人討論如何行凶，隔天照計畫合力壓制熟睡的丁姓男子，拿棍棒猛毆又持開山刀砍殺，直到丁男沒動靜，丁家長子才從父親身上下來。檢方依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴丁家長子，另依殺人罪嫌起訴洪婦、高男、蔡男。

「我願意原諒，我也是個堅強的女人，現在最重要的就是照顧好孫子們。」目前丁母一肩擔起照顧2孫子、1孫女的照顧責任，平常料理孫輩起居、把他們送去上學後，自己就到車站批貨、賣些衣物用品補貼家用，所幸孫子們乖巧、未曾給她添煩惱；言及於此，丁母不由得再掉淚說，只求媳婦出來後能好好照顧孫子們。

法官諭令全案擇期開庭，丁母頻頻搖頭表示不願再出庭聽證，「會讓我一直想到我兒子」。

高雄前鎮警分局去年9月破獲駭人聽聞的冰屍案。圖／本報資料照片
高雄前鎮警分局去年9月破獲駭人聽聞的冰屍案。圖／本報資料照片
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媳婦殺人失蹤
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