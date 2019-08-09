直播凌虐要脅百萬贖金！越移工疑欠6萬賭債遭擄囚禁
一名管姓越南移工日前因積欠賭債，遭同鄉移工強行擄走，囚禁在新竹縣新豐鄉一處民宅內凌虐、施暴，擄人同鄉移工更以遍體鱗傷的管姓移工為要脅，要求家屬付11億越南盾（約150萬台幣）贖人。警方獲報後隨即展開調查，昨天下午救出受傷人質，並將4名嫌疑人依擄人勒贖罪嫌移送偵辦。
管男疑似因簽賭積欠6萬元，無力償還，阮性主嫌及3名逃逸移工在8月2日晚間11點將其擄走，把管姓移工遭囚禁在新竹縣新豐鄉一處民宅中，對他百般凌虐多日，更拿管男的手機直播毆打過程，向管男在越南的父母親勒索高於賭債20倍的贖金，約11億越南盾（約150萬台幣），管男父母見兒子痛苦不堪，連夜變賣家產、向親友借貸匯款，隨後透過管男工作的工廠向警方報案。
警方在8月3日接獲報案，除成立專案小組外，更會同刑事局、電偵大隊、桃園市刑警大隊等單位監控多日，終於查出嫌疑人藏身之處，並於昨（8）日下午攻堅破門，順利救出管男，管男全身有遭毆打、瘀青痕跡且左腳骨折，目前正在醫院救治中。警方共逮捕嫌疑人3男1女，依擄人勒贖罪嫌移送偵辦，而內政部警政署刑事警察局國際科也已聯繫越南警方，協助凍結嫌疑人銀行帳戶，以追回贓款。
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