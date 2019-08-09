直播凌虐要脅百萬贖金！越移工疑欠6萬賭債遭擄囚禁

2019-08-09 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



一名管姓越南移工日前因積欠賭債，遭同鄉移工強行擄走，囚禁在新竹縣新豐鄉一處民宅內凌虐、施暴，擄人同鄉移工更以遍體鱗傷的管姓移工為要脅，要求家屬付11億越南盾（約150萬台幣）贖人。警方獲報後隨即展開調查，昨天下午救出受傷人質，並將4名嫌疑人依擄人勒贖罪嫌移送偵辦。

管男疑似因簽賭積欠6萬元，無力償還，阮性主嫌及3名逃逸移工在8月2日晚間11點將其擄走，把管姓移工遭囚禁在新竹縣新豐鄉一處民宅中，對他百般凌虐多日，更拿管男的手機直播毆打過程，向管男在越南的父母親勒索高於賭債20倍的贖金，約11億越南盾（約150萬台幣），管男父母見兒子痛苦不堪，連夜變賣家產、向親友借貸匯款，隨後透過管男工作的工廠向警方報案。