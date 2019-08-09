強盜角色豬羊變色 2女持槍搶1男在外把風

2019-08-09 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民楊姓女子夥同友人陳男，6月間涉嫌在彰化縣強盜自小客車，再由陳男駕車載楊女、安女，在台中市區尋找下手目標，行經清水區皇上檳榔攤，由楊女、安女下車，陳在車上把風，楊女持槍對準林姓女店員，強盜8300元、及峰牌香菸11包，台中地檢署今天依強盜罪起訴楊女等3人。

起訴書指出，楊女（40歲）、陳男（39歲）先於6月2日清晨，在彰化縣中正路與台61線橋下往西500公尺處，強盜男子「阿忠」的自小客車與手機（這一部分由彰檢提起公訴）後，由陳男駕車載楊女前往台中市西屯區安女（26歲）住處。

隨後，陳男駕車載楊女、安女在台中市區繞行，尋找強盜作案目標，行經清水區港埠路「皇上檳榔攤」時，見該處適合作案目標，由楊女、安女下車進入檳榔攤，陳男則在車上把風接應。

楊女自腰間掏出與真槍無異的玩具手槍，以槍口對準檳榔攤林姓女店員，要求林女坐在椅子上不要亂動，再由安女取走店內現金8300元後，先返回車內，陳男旋即按喇叭示意要求楊女儘速上車，楊女再取走店內峰牌香菸11包。

經被害人報警，警方循線逮獲3嫌，楊女坦承與陳、安一同搶檳榔攤，有搶到錢跟香菸。安女也坦承一同搶檳榔攤，但辯稱「我是被逼迫的，並稱楊女是主導者，陳男在店外按喇叭催促，顯見陳男有自主意識，且知不宜久留現場。

陳男辯稱是被壓迫的、非自願的，辯稱「我當時有吃藥，所以什麼都不記得，只記得我有開車，楊威脅安跟她下車，再威脅我叫我聽她指示，我只記得我有開車」，