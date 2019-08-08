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不斷更新／強颱利奇馬來襲！ 各縣市停班課資訊看這邊

男子颱風前鋸樹 不慎墜落地面命危

2019-08-08 19:48聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

北市晚間7時許，萬華區東園街一處巷弄內，一名年約64歲男子在自家門前樹上鋸樹，卻不慎從9公尺高位置摔落，造成頭部嚴重外傷，男子送醫前已經沒有意識、呼吸與心跳，目前醫院啟動創傷小組準備急救。

北市
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