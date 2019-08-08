新生兒手臂疑遭月子中心硬扯斷 調解不成進入司法程序

2019-08-08 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市再傳疑似虐嬰案，一名剛出生的嬰兒，在醫院附設坐月子中心裡疑遭到護理人員硬扯手臂，造成右手臂骨折，現在8個月大、手臂還是彎的，台南市衛生局表示，醫院曾經申請調解，但是調解不成，目前已經進入司法程序中。

網友在臉書po文指出朋友的兒子在台南某家知名的婦幼醫院附設月子中心，發生出生不到10天，手就被護理人員硬生生扯斷的扯事，但事後醫院却態度消極，目前家長已經告到法院。

小男嬰的爸爸也在臉書po文表示，兒子去年11月28日出生，在月子中心的第9天，嬰兒室的護理人員就告訴家屬說孩子的右手無力，家長很緊張，馬上帶到成大醫院就醫，診斷結果卻是右手肱骨（上臂處）骨折。

男嬰父親表示，事後醫院及護理人員僅致電詢問狀況，後續並沒有關心，經過衛生局的調解，還是看不到醫院的誠意，憤而提告。

提告之後調閱醫院的監視錄影，發現「寶寶吐奶在照護員身上，她換衣服回來後先拉我兒子的手，另一隻手才扶脖子起來，雖然連貫動作很快，但衛教的時候不是教我們手要扶兩個點，就是頸部跟屁股嗎，只要是拉手就不是正確的動作」

家長質疑孩子的手根本就是被照顧人員硬生生扯斷的，但醫院卻一副事不關己的樣子。

網友對此紛紛留言， 質疑醫院根本就是虐嬰，「 如果我是家長會心疼死」、「 太扯了！剛出生的孩子手可以這樣扯嗎」、「 小孩子這樣子可能都會脫臼更何況是嬰兒」。

台南市衛生局則表示，這名男嬰去年11月28日出生，於出生第9天院方發現右手活動度略乏力，嬰兒出院後帶至成大醫院診斷右手肱骨骨折；家屬逕向警察局報案。