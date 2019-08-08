15歲少女吸毒暴斃 同行毒友涉過失致死起訴

2019-08-08 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市新莊區去年11月發生15歲少女吸毒過量暴斃死亡事件，檢警調查，她死前曾向提供毒品的王姓女子求救，但對方未即時將她送醫，只在她嘴裡塞了一顆白色不明藥丸就跑去睡覺，導致憾事發生；新北地檢署今依過失致死罪起訴王女。

檢警調查，少女國中畢業後未繼續升學，在新莊體育場附近快炒店打工，透過手機交友軟體認識了在KTV上班的王姓女子，兩人在手機上透過訊息互動好一陣子，進而成為好朋友。

去年11月26日傍晚，王女約少女回新莊租屋處聊天，2人各自準備搖頭丸、K菸和毒咖啡分食，27日凌晨，少女就因為短時間混用多種毒品而出現不適症狀；王女雖察覺少女異狀，但沒有將人送醫，只在她嘴裡塞了一顆不明藥丸就跑去睡覺，隔天醒來發現少女口鼻流血，才趕緊打119求救。

案發後，王女曾把毒品、殘渣袋和香菸煙灰等物丟入馬桶沖走滅證，後因少女死因離奇，加上解剖也能查驗死因，才鬆口坦承施用毒品情節。