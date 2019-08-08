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PO網問跳橋會不會死？攸關人命苗警嚴陣以待

2019-08-08 15:34聯合報 記者范榮達╱即時報導

有網友今天上午11點左右臉書社團貼文，詢問從苗栗市新東大橋跳下去會不會死？PO文後半個多小時撤文，期間湧入200多個留言，苗栗警分局發現，認為攸關人命，寧可信其有，不可信其無，立即加強新東大橋附近地區巡邏守望，防止可能憾事。

警方並強調，刑法殺人罪章規定，教唆或幫助他人使之自殺者，處5年以下徒刑，罰則不輕，未遂犯也要罰，如有類似留言最好立即通報，否則有可能觸法。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

苗栗警分局員警為了防止憾事，冒著大熱天及颱風雨在苗栗市新東大橋附近巡守望。圖／民...
苗栗警分局員警為了防止憾事，冒著大熱天及颱風雨在苗栗市新東大橋附近巡守望。圖／民眾提供
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