新北警攻堅套房抓毒販 隔壁鄰居好奇查看結果悲劇

2019-08-08 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市警局刑事警察大隊日前接獲情資，前往新北市三重區一處民宅套房內，查獲郭姓男子涉嫌販賣毒品，並起出毒咖啡包7210公克，讓警方意外的是，套房隔壁李姓、粘姓男子等人聞聲查看，因形跡可疑，經警方盤查後竟也被查獲近5百包毒咖啡包，全數依毒品危害防制條例移送偵辦。

市刑大日前接獲線報指出，近來有毒販以名牌外包裝咖啡包為號召，警方調查後鎖定劉姓男子以新北市三重區三和路1處民宅做為販毒據點，5日晚間趁其開門之際衝入，逮捕郭姓男子並起獲1大袋彩紅包裝，俗稱「喵喵」（4-甲基甲基卡西酮）毒品咖啡包740包以及德國制式90手槍1把、子彈3顆等證物。

警方查緝時，住在隔壁套房的李姓、粘姓男子聽到聲響出門查看，剛好另名送貨呂姓男子也手提裝有毒咖啡包袋子進門，員警認為3人形跡可疑便上前盤查，當場人贓俱獲，經清點出一粒眠成份毒咖啡包485包及愷他命4包計2895公克。

警方指出，兩間相鄰套房房客互不相識，卻分別從事販毒行為，被一舉查獲近10公斤毒品，偵訊後全數依毒品危害防制條例移送偵辦。

市刑大指出，依據市警局毒品查緝溯源中心統計資料顯示，新北市在108年上半年新生毒品人口計有817人，較107年同期1164人減少29.81%，顯示毒品犯罪生成已有減緩趨勢，但平均吸毒人口年齡從107年34.6歲下降至108年34.47歲，仍有年輕化現象。

市刑大並表示，由於毒品咖啡包與傳統毒品海洛因、安非他命不同，不易讓施用者產生正在吸毒的「毒識感」，因此會讓年輕族群沾染毒癮而不自覺，造成吸毒年齡層下降，也讓毒咖啡包成為警方查緝重點。