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影／新北警查緝毒咖啡包據點 意外一砲三響

2019-08-08 15:00聯合報 記者王長鼎╱即時報導

現正值暑假期間，許多毒販試圖以新型態毒咖啡包搶攻青年學子市場，新北市刑大接獲情資後循線追查，日前在新北市三重區一處民宅套房查獲郭姓男子及740包毒咖啡包，共重7210公克，住在郭嫌隔壁套房的李姓、粘姓男子等人聞聲開門查看，也被查獲K他命，又正好有呂姓男子攜帶485包咖啡包送貨上門，警方意外一砲三響， 訊後將4人依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市刑大偵四隊日前接獲線報指出，有毒販以名牌外包裝咖啡包為號召對外販售，報請新北地檢署檢察官黃冠傑指揮毒品查緝溯源中心幹員埋伏蒐證，鎖定新北市三重區三和路1處民宅的販毒據點進行蒐證，本月5日晚間見時機成熟，趁郭姓男子開門之際，一舉衝入當場逮捕，並起獲1大袋彩紅包裝，俗稱「喵喵」的毒品咖啡包共740包，以德國制式90手槍1把、子彈3顆等。

在警方查緝時，住在隔壁套房的李姓、粘姓男子聽到聲響出門查看，剛好送貨呂姓男子也手提裝有485包毒咖啡包的袋子進門，被員警當場人贓俱獲，並在屋內查獲K他命4包，合計共重2895公克。警方清查，兩間相鄰套房房客互不相識，卻都分別從事販毒行為，被警方一砲三響，一舉查獲近10公斤毒品，警方表示，將再循線向上追查毒咖啡包供貨上游，斷絕毒品源頭。

新北市警局毒品查緝溯源中心統計資料顯示，新北市在108年上半年新生毒品人口計有817人，較107年同期1164人減少347人，減少29.81%，顯示毒品犯罪生成已有減緩趨勢，但平均吸毒人口年齡從107年34.6歲下降至108年34.47歲，仍有年輕化現象。由於毒品咖啡包與傳統毒品海洛因、安非他命不同，不易讓施用者產生正在吸毒的「毒識感」，因此會讓年輕族群沾染毒癮而不自覺，造成吸毒年齡層下降，也讓毒咖啡包成為警方查緝重點。

刑警大隊長黃壬聰表示，近來發現毒販會利用出租套房及承租透天厝做為製毒及販毒據點，今年全國已執行2波「安居緝毒」專案，希望透過警民反毒通報網，針對社區型販毒藥頭加強查緝，新北市在專案期間一共查獲藥頭380人，未來也會落實空屋及出租房屋清查，以發掘可疑毒品犯罪，將毒販趕出鄰里社區。

新北市刑大日前循繳在新北市三重區破獲新型毒品販毒據點，且一砲三響，查獲近10公斤...
新北市刑大日前循繳在新北市三重區破獲新型毒品販毒據點，且一砲三響，查獲近10公斤的毒咖啡包及K他命等各式毒品。記者王長鼎／翻攝
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新北市刑大日前循繳在新北市三重區破獲新型毒品販毒據點，且一砲三響，查獲近10公斤...
新北市刑大日前循繳在新北市三重區破獲新型毒品販毒據點，且一砲三響，查獲近10公斤的毒咖啡包及K他命等各式毒品，逮捕4名毒販，訊後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
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新北市刑大日前循繳在新北市三重區破獲新型毒品販毒據點，且一砲三響，查獲近10公斤...
新北市刑大日前循繳在新北市三重區破獲新型毒品販毒據點，且一砲三響，查獲近10公斤的毒咖啡包及K他命等各式毒品。記者王長鼎／翻攝
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新北市刑大日前循繳在新北市三重區破獲新型毒品販毒據點，且一砲三響，查獲近10公斤...
新北市刑大日前循繳在新北市三重區破獲新型毒品販毒據點，且一砲三響，查獲近10公斤的毒咖啡包及K他命等各式毒品。記者王長鼎／翻攝
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毒品咖啡
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