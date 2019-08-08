影／北巿警霸氣驅趕屁孩 網友狂喊療癒「這才是警察」

2019-08-08 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



北市中山區一家酒店門口日前發生聚眾，警方獲報出動35快打警力，到場隨即壓制聚眾人口，當時恰有民眾站在對街拍下整起事件，沒想到影片被上傳臉書各大社團後，網友對於警方驅離過程，紛紛表態大讚「這才是警察」。

將近1分鐘的影片可見，轄區一名警察超級霸氣，不畏人多勢眾，左右來回驅趕聚眾的小屁孩，大聲斥喝，使其不敢造次。當時聚眾人數共18位，警方獲報出動35快打警力，到場後強勢驅離，並將全部人帶回派出所，訊後依社會秩序維護法送辦。

影片事後被上傳到臉書各大社團，底下留言可見網友們皆力挺警察，紛紛留言「太療癒了！警察很讚」、「對小屁孩就是要勇猛的警察叔叔教導」、「 這才是警察」、「不乖就該打」、「拿藤條直接抽好了，這些垃圾屁孩，早晚橫死街頭」。

也有網友說「就是要這樣，屁孩才會減少！帥」、「最有效的驅離SOP」、「台灣有希望了」、「希望台灣多有這種霸氣警察」、「支持警察這樣做，不可以只出聲喝止，對那些人沒用的」等。