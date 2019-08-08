少年溺斃浴缸案 新北緊急安置死者妹妹

2019-08-08 13:27 中央社 新北8日電



新北市三重15歲劉姓少年被家人罰跪浴缸時溺斃，市府家防中心主任許芝綺表示，已緊急安置少年的妹妹，並持續關注少年父親的經濟生活狀況，由法院裁定女童何時可回原生家庭。

新北市三重15歲劉姓少年患有躁動症，昨天凌晨3時許因躁動吼叫，被劉姓阿姨罰跪在有放水的浴缸中冷靜，卻不幸溺斃浴缸。新北地檢署昨晚聲請羈押少年的劉姓阿姨，法院今天裁定羈押禁見。

新北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝琦今天接受中央社訪問表示，劉姓少年以往曾有多次被通報不當管教的紀錄，由於少年的躁動讓其父母頭疼與難以管教，曾多次被處罰長時間半蹲。

許芝綺表示，雖然劉姓少年被不當管教的方式，尚不至於危害生命，但由於長時間半蹲也造成精神不濟，上課注意力不集中。

許芝綺說，家防中心社工、學校也多次與父母溝通。少年的家長也帶少年前往身心科就診，持續服藥穩定治療。但少年父母對於管教相當固定執著自己的方式。

少年與妹妹和父母一起居住，不幸，去年住家遭到火警，母親也因為癌症過世，少年父親的經濟狀況不佳，一家三口投靠少年的阿姨收留。

許芝綺表示，劉姓阿姨並不曾被通報有不當管教的紀錄。案發後，市府家防中心昨天已緊急安置少年的妹妹在機構中，也會持續關注已經被交保的父親。至於少年的妹妹要回到原生家庭，必須評估父親的經濟與養育能力，並由法院裁定。