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非法移工大捕抓！美國ICE一日逮680人的「黑工逃亡」

涉1500公斤安毒走私案 金海銘號漁船遭檢方拍賣

2019-08-08 13:29中央社 台東縣8日電

台東地檢署偵辦漁船、海釣船走私1500公斤毒品案，案情持續擴大，目前已有包含前警官李哲銘等10餘人被收押外，檢方也公告拍賣被查扣的金海銘號漁船。

台東地檢署檢察官5月9日指揮台東縣警察局刑警大隊、台東分局偵查隊、關山分局偵查隊及海巡署偵防分署在蘭嶼外海查獲藍悅號海釣船走私899公斤安非他命。

5月10日清晨台東縣警察局前蘭嶼分駐所所長李哲銘即因涉案失蹤，接著專案小組又在富岡漁港查獲蘇澳籍漁船金海銘走私毒品，起出600公斤安非他命。

李哲銘逃逸1個月後落網，案件如滾雪球，包括李哲銘及藍悅號海釣船鄭姓船長、船上人員、陸地接運人員等陸續遭收押禁見。台東地檢署署主任檢察官連思藩今天表示，目前已有10餘人遭收押，案件尚未偵結。因案件持續擴大，目前被收押的嫌犯都延押2個月；另外，遭扣押的金海銘漁船，檢察官決定提前拍賣。

連思藩表示，因案件尚在偵辦中，何時偵結無法預期，考量漁船的保管問題，以及將來判決後的罰金，因此決定不等偵結而先拍賣漁船。

根據拍賣公告，金海銘漁船屬於蘇澳港籍，總噸位71噸，拍賣底價新台幣70萬元，目前在頭城漁會尚有貸款、利息、違約金合計485萬4031元的欠款，拍賣日期8月27日。

專案小組人員表示，原本李哲銘落網後準備開始收網，沒想到「網子越收越大」，不僅走私的安非他命多達1500公斤，包括走私集團，以及毒品來源和進入市場管道的上下游供應鏈都很驚人。

至於，走私的藍悅號海釣船和金海銘號關係如何，毒品是否來自同艘母船，或是各自走私。連思藩表示，目前案件尚在偵辦中，不便表示意見。專案人員則透漏，「這會是個世紀大案件」。

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