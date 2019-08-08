陸軍八軍團阿兵哥自轟亡 南檢今解剖遺體

2019-08-08 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



陸軍八軍團台南市大內新兵訓練中心志願役李姓一兵，昨天凌晨在部隊大門站哨兵時，以T-91式步槍舉槍朝頭部自轟身亡，未留下遺書，南檢今天解剖遺體追查死因。李的胞兄說，李前一天休假回家，曾反映不想回部隊，懷疑受到壓力，要求檢察官查明；陸軍八軍團說，軍方初步調查李生前未受到不管教管或是有同袍霸凌，遺憾的是部隊未能及早發覺輔導。

台南地檢署檢察官今天上午9點多會同法醫解剖遺體，李的父母認屍後傷心痛哭，李母說，兒子生前乖巧，為幫助改善家計才從軍當志願役，希望檢察官查明原因。李胞兄說，弟弟生前不抽菸不喝酒，沒有交女朋友，也沒有負債問題，家屬都想不出來他有輕生的動機。

李的表姐說，表弟生前有四周的莒光日記空白，為何隊長輔導長都沒有發現，如果有及時發現，加以關心輔導，或許就不會發生憾事。

陸軍八軍團說，部隊輔導長恰巧7月4日發生車禍，傷勢嚴重曾住進加護病房，遺憾的是部隊未能及早發覺李姓一兵需要輔導，除表達哀痛與不捨，後續全力配合檢警調查，釐清案情，並將協助家屬辦理治喪等事宜，同時會強官兵生命教育與心理諮商輔導，以建立正確生命認知，避免憾事再生。

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