男嬰手骨折疑遭月子中心照護員折斷 八個月後骨頭還是彎的
有一位網友在網路上發文，表示自己朋友的小孩在出生第九天後，嬰兒室的照護員突然通知嬰兒手動度不足，檢查出來後發現右手骨折，而嬰兒父母覺得不對勁，報警調閱監視器才發現，照護員一手強拉小孩的手起身，且在事後對方完全沒道歉，讓嬰兒父母相當氣憤。
這位網友在臉書社團「爆怨公社」上發文，表示自己朋友的小孩被照護員硬生生將手臂折斷，到現在小孩已經八個月大了，每天仍是睡不安穩，骨頭也還彎彎的。這名小孩的父親表示去年11月嬰兒出生，但就在9天後，嬰兒右手肱骨突然骨折，他至警局報警調閱監視器，才發現嬰兒當天吐奶在照護員身上，照護員換完衣服回來後，卻先一手拉著嬰兒的手，另一手再扶嬰兒脖子起身，讓他憤怒的說「衛教時候不是教我們手要扶兩個點，就是頸部跟屁股嗎？只要是拉手就不是正確動作」。
而發文的網友也表示朋友在跟對方打官司的過程中，對方律師將風向導向朋友賠償金談不攏、不想和解，但至今八個月來對方完全沒有道歉，也沒有關心小孩，更不可能有賠償金談不攏的問題，而這名網友也說，就算官司打不贏，仍要讓大家知道台南這間月子中心，請大家要小心。
貼文一出後，許多網友紛紛留言，「這樣直接先拉新生兒的手⋯ 真的很粗心」、「這個根本就是沒注意寶寶手放哪亂抱才折斷的」、「祝福孩子早日康復」、「是有多粗魯?把寶寶的手用斷」
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