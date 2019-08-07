警鬧區連開4槍逮通緝犯 逛街民眾：就在我前面開槍

2019-08-07 23:23 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



歹徒駕駛的黑色轎車意圖衝撞號與逃逸，遭警開槍射擊，車體毀損。 記者曾健祐／翻攝 分享 facebook 桃園市警局保安大隊今晚8點15分，在內壢忠孝路鬧區開槍追緝可疑車輛和人，歹徒拒絕攔查並開車想要加速逃逸，目擊民眾表示警方對空、朝輪胎至少開4槍後，終於制住兩名歹徒並喝令趴在馬路上防止兩人逃跑。

警方查出駕駛座旁的男子是毒品通緝犯，還持有安非他命，開車的男子涉嫌妨害公務，兩人依毒品等罪嫌被捕，至深夜還在訊問釐清部分案情。

忠孝路是內壢地區最熱鬧的街道，商店、美食多，緊鄰密集的住宅區，警方在鬧區開槍逮人，不到1公里外的內壢派出所也趕來支援，一度封路辦案，引來許多逛街民眾圍觀。警方逮人的畫面很快上傳知名粉絲團，有網友說「嚇死了，就在我前面開槍」、「幸好沒有流彈亂飛」、「沒事，警察抓到人了」、「還好沒人受傷」，議論紛紛。

事情傳出後，保安大隊第一時間未證實有無開槍，直到深夜10點過後表示，大隊巡邏員警在中壢區忠孝路發現一輛轎駕駛人和旁邊乘客，看見警方時神情顯得不安，員警覺得可疑，於是停車準備盤查時，嫌犯倒車撞警車並往前擦撞3輛轎車、2輛機車幸無人受傷，員警為防止嫌犯逃逸，開槍射擊輪胎制止並迅速把嫌犯拖出車外逮捕。

警方查出乘客為毒品通緝犯並持有安非他命，另駕駛人涉嫌妨害公務，2嫌被帶回保安大隊依毒品等罪嫌留置訊問。

警車也遭歹徒駕車擦撞，車體有些微毀損。 記者曾健祐／翻攝 分享 facebook