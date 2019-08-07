宜蘭漁船疑斷兩截6人失聯 家屬盼把握黃金72小時

2019-08-07 20:30 中央社 宜蘭7日電



漁船「全億財1號」2日出海後失聯，6名船員下落不明，海巡署在釣魚台海域發現一艘漁船斷成兩截，船長賴男的女兒今天說，希望相關單位把握黃金72小時，盡快搜尋失蹤者。

宜蘭縣大溪籍漁船「全億財1號」，2日從烏石港出海前往蘇澳海域作業，船上共有66歲賴姓船長及5名印尼籍船員，原定4日返港，但6日下午1時許失去聯繫。

海巡署基隆艦今天上午7時許在釣魚台黃尾嶼東北方16浬海域發現一艘翻覆漁船，但已斷成兩截，且附近海域並未找到任何人員，由於受到颱風外圍環流影響，現場海象惡劣無法施放小艇及人員下水確認船名。

不過，據了解，由於現場發現一件寫有「永再富」字樣的救生衣，而「全億財1號」前身的船名就是「永再富」，搜救人員因此推測這艘漁船很可能就是「全億財1號」。

家屬聞訊後焦急在頭城區漁會等待消息，賴姓船長的女兒除質疑船主為何拖到6日下午才報案外，並表示不管好與壞，希望能盡快找到人，搞不好船員還在殘骸底下，且颱風就要來襲，希望相關單位把握黃金72小時盡快搜救。

她說，父親是被聘僱擔任船長，平日和漁工相處融洽，甚至比對自己的小孩還好，若漁工手受傷，父親也不會硬要漁工出海捕魚，所以應該不會在海上與漁工發生爭執。