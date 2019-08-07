親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

一芳完蛋了嗎？吳寶春曾捲統獨風波 店家近況曝光了

拿公家機關錢？李永豐公布紙風車13年帳目 將告葉慶元

菸品走私案 北檢傳喚華航員工作證

2019-08-07 20:30中央社 台北7日電

台北地檢署偵辦菸品走私案，今天傳喚一名華航基層員工作證，並持續向銀行調閱相關涉案人金流及向華航函詢相關資料。

檢調偵辦國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品案，上週兵分多路訊問包括國安局、侍衛室、憲兵指揮部等單位的購菸人員，並約談前華航副總羅雅美、空品處協理于堯、高淑娟等華航專機免稅菸承辦人員。

截至今天為止，國安局人員吳宗憲、張恒嘉（在押）、劉尊彰、黃柏維、潘秉忠、司機張家維、李君偉、葉信宏、曾彥泰、林國智、華航邱彰信、于堯、黃川禎等人被列為偵字案被告。

國安局華航走私
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

詭異！三重少年遭阿姨罰跪浴缸 離奇溺死水中

2019-08-07 17:29

發禿頭男揩油照影射蘇揆被傳喚 刑事局：無特定立場

2019-08-07 16:58

徐國勇：台灣吸毒人數下降 青少年染毒應勇於求助

2019-08-07 16:16

疑宜蘭失聯漁船殘骸照曝光 被撞兩截循線找兇手

2019-08-07 16:13

「全億財1號」釣魚台海域失聯 日本尋獲救疑似漁船殘骸

2019-08-07 15:50

醫師疑濫賣含「第四級毒品」管制安眠藥 訊後8萬交保

2019-08-07 15:46

中山高南下70.6K聯結車連環4車禍 全線封閉救援

2019-08-07 15:14

上半年A1車禍死亡數 六都高雄居冠 死亡數唯一破百人

2019-08-07 14:04

宜蘭殺妻案兇刀20公分 財務起口角引殺機？警方釐清中

2019-08-07 14:01

獨／不滿蘇貞昌說韓國瑜有酒味 發禿頭男揩油照被傳喚

2019-08-07 13:38

高雄2男凌晨持刀強盜加油站 烏龍搜刮「熱感應紙」

2019-08-07 12:35

七夕情人節宜蘭夫殺妻 18歲女兒驚見報案

2019-08-07 12:19

宜蘭驚傳殺妻命案 陸配身中多刀不治

2019-08-07 11:19

白狼張安樂周末嘉義校園演講 警方全程監控

2019-08-07 10:28

「福人幣」招募4000會員吸金2.6億 創辦人逃大陸遭通緝

2019-08-07 08:54

木棒插鐵釘打死老嫗卻無罪 竟稱殺人5萬可交保

2019-08-07 03:23

涉中藥麻黃草煉毒 3人羈押

2019-08-06 23:50

強盜通緝犯奪槍朝警頭部扣板機…幸未擊發

2019-08-06 23:39

檢警新竹查毒 意外發現垃圾山

2019-08-06 23:27

林口某幼兒園女童溺水昏迷 教育局開罰3萬元

2019-08-06 21:25

北市警局抓毒 專案期間逮近兩百人

2019-08-06 21:00

管他總統是誰、善款當廢紙 「台灣野人」與社會脫節

2019-08-06 19:13

扯！林口私幼童溺水 泳池違建沒救生員竟躲稽查27年

2019-08-06 18:03

愛老婆？他替她頂下毒品罪 判拘役50日

2019-08-06 18:01

沒有救生員且泳池違建 林口幼兒園1童險溺斃

2019-08-06 16:54

當過鐵工的他竟能自製長短槍 警方懷疑販賣流入市面

2019-08-06 15:27

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16
看更多

熱門文章

比特犬迎面撲來！懷孕母為救兒與惡犬搏鬥

2019-08-07 04:06

中山高南下70.6K聯結車連環4車禍 全線封閉救援

2019-08-07 15:14

宜蘭驚傳殺妻命案 陸配身中多刀不治

2019-08-07 11:19

7歲女童疑染菜花 竟是舅公性侵至少50次

2019-08-07 15:23

便當店月收入百萬是常態？ 網友曝真相「營業額不等於利潤」

2019-08-07 09:59

影／二歲娃半夜逛大街 熱心民眾抱到派出所警急找到父母

2019-08-07 10:13

七夕情人節宜蘭夫殺妻 18歲女兒驚見報案

2019-08-07 12:19

影／路中央攔車開單 員警遭批「三寶」

2019-08-07 12:42

小三要求「帶我吃香腸」 元配抓姦卻敗在違法取證

2019-08-07 06:11

兒子開棺認無名屍一副假牙 高喊「媽，是我啦」

2019-08-07 10:26

惡霸犬襲童釀重傷 因非農委會6大猛犬無法重罰

2019-08-07 11:40

上月被遺棄在鳳梨工寮 「鳳梨妹」白白胖胖慶滿月

2019-08-07 15:45

男嬰竟從母姓 她到夫家祖宗牌位認錯、賠15萬

2019-08-07 06:10

獨／不滿蘇貞昌說韓國瑜有酒味 發禿頭男揩油照被傳喚

2019-08-07 13:38

罰蹲浴缸少年疑遭阿姨綁手腳溺斃 重重家庭悲劇釀遺憾

2019-08-07 19:44

詭異！三重少年遭阿姨罰跪浴缸 離奇溺死水中

2019-08-07 17:29

影╱國軍步兵第203旅士兵開3槍身亡相驗將解剖

2019-08-07 13:12

8+9屁孩狠嗆警脫制服：有槍就對開... 影片曝光網氣炸

2019-08-06 21:41

神棍誆「合體」消業障 婦獻上女兒還為他喪命

2019-08-06 22:24

女信徒掀衣祭改 道士拿香狂摸胸部

2019-08-07 14:51

他沒喝拒酒測嗆警「我不要呢？」 警：罰5000元

2019-08-07 14:41

震驚全島的國定古蹟石獅竊案 警方火速破案

2019-08-07 13:07

強盜通緝犯奪槍朝警頭部扣板機…幸未擊發

2019-08-06 23:39

天才駕駛報案指四車窗被偷 員警處理後回報：車窗自行升起

2019-08-07 18:31

警分局長闖餐廳搞「甜蜜」驚喜 情人、父親統統滿足

2019-08-07 14:33

影／疑超車不慎捲進曳引車底 重機騎士魂斷蘇花

2019-08-07 17:55

木棒插鐵釘打死老嫗卻無罪 竟稱殺人5萬可交保

2019-08-07 03:23

影／我是你的腳！八旬翁腿軟癱 暖警背著走百米助返家

2019-08-07 10:35

氣炸！汽油滿到噴髒衣服 還問「要加到140嗎」

2019-08-07 10:36

影／國道騎人節？ 高速公路快車道上演全武行

2019-08-07 19:48

「吃東西不看價錢存款要多少」 網友回答被推爆

2019-08-07 13:08

林口某幼兒園女童溺水昏迷 教育局開罰3萬元

2019-08-06 21:25

Foodpanda撞Uber Eats 網友：這行這麼拚嗎？

2019-08-07 18:38

影／大媽一個迴轉緊黏前車A下去 等7分開走吃罰單

2019-08-07 09:55

救引火自焚的她 他全身61%灼傷獲賠316萬

2019-08-07 07:53

衰！烏龍搶匪東西沒搶到還被抓 驚慌婦發現項錬掉她身上

2019-08-07 00:23

「鬼月」抓「酒鬼」 彰化警方首波查獲23件

2019-08-07 16:14

私菸案 華航資管處副總等人遭約談

2019-08-06 22:54

10年夫妻為爭1棟房產 老公竟失手掐死老婆

2019-08-07 11:22

東吳天菜散布性愛影片16次 累計判2年可易科73萬罰金

2019-08-07 17:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top