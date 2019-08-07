菸品走私案 北檢傳喚華航員工作證

2019-08-07 20:30 中央社 台北7日電



台北地檢署偵辦菸品走私案，今天傳喚一名華航基層員工作證，並持續向銀行調閱相關涉案人金流及向華航函詢相關資料。

檢調偵辦國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品案，上週兵分多路訊問包括國安局、侍衛室、憲兵指揮部等單位的購菸人員，並約談前華航副總羅雅美、空品處協理于堯、高淑娟等華航專機免稅菸承辦人員。

截至今天為止，國安局人員吳宗憲、張恒嘉（在押）、劉尊彰、黃柏維、潘秉忠、司機張家維、李君偉、葉信宏、曾彥泰、林國智、華航邱彰信、于堯、黃川禎等人被列為偵字案被告。