發禿頭男揩油照影射蘇揆被傳喚 刑事局：無特定立場

2019-08-07 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



陳姓男子不滿行政院長蘇貞昌批韓言論，在臉書留言並張貼一名禿頭男子摸酒醉女子揩油照，被人檢舉是影射蘇貞昌，散布謠言；刑事局說，因接獲民眾檢舉才通知陳到案說明，一切依法查辦，是否涉及違反社會秩序維護法，刑事局無特定立場，移管轄的台北市警方接續辦理。

陳姓男子是上月30日在臉書寫「還真是奇怪，這個“光頭蘇”一直說韓先生講話江湖味，開口就是酒味！但還沒有人看過一張韓先生不得體的相片，是吧！」「以下另外這張相片，這個光頭佬，熟門熟路，右手抹胸，左手摸臀的到底是誰呢？」

刑事局說，上月31日局長信箱接獲民眾檢舉陳男臉書內容，偵防中心轉交當天值日的偵二大隊偵一隊依規定受理後，在今天中午通知陳到案說明。

刑事局表示，陳男張貼的是舊照片，畫面中的禿頭男確定不是蘇貞昌，警方依法查處；陳是否涉及違反社維法，刑事局無特定立場。

陳男接受偵詢後說，7月30日晚上看到蘇貞昌接受訪問，談到韓國瑜個人形象，什麼江湖味，酒味，當下直覺民進黨相關人員才真正是常跑酒店的咖，有何顏面批評韓？另外一個堂堂中華民國行政院院長，不思國政如何興利除弊，整天一直把心思放在如何防堵韓參選總統，有如蔡政府競選總統總幹事。

他說，後來擷取以前相關報導照片和當下照的電視照片，及另一張蘇貞昌言而無信，第三次參選新北市市長網路照片；當日就有許多不同政治立場網軍，留言說他發過期不實新聞。