徐國勇：台灣吸毒人數下降 青少年染毒應勇於求助

2019-08-07 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



刑事局今在育達高職舉辦108年青春專案宣導活動，內政部長徐國勇出席宣導反詐騙、反毒。記者蔡翼謙／攝影 分享 facebook 警政署今在育達高職舉辦108年青春專案宣導活動，現場播放網紅團體「在不瘋狂就等死」及「含羞草日記」演出的反詐騙、反毒宣導影片，影片中指詐騙集團常用假援交方式，騙取青少年購買遊戲點數，以及現今毒品常化身軟糖、棒棒糖等美麗態樣，吸引青少年染毒。

內政部長徐國勇今天出席活動，他說，暑假期間學生找打工、參加活動時，容易遇到詐騙集團，其實其詐騙手法顯而易見，只是青少年當下陷入緊張情緒，將許多事情負面化才受騙，而最常見詐騙方式是要求購買遊戲點數，呼籲青少年若遇詐騙，退一步想一下，就不會上當。

內政部警政署今年6月啟動跨部會青春專案，針對暑期青少年易產生危害的毒品、詐欺及兒少性剝削案件，加強防治；徐國勇表示，現今毒品外觀呈現多樣性，常偽裝成棒棒糖、軟糖等，讓青少年失去戒心，容易使用一次就上癮。

徐國勇感謝，役政署去年至今共培訓480名替代役反毒種子，協助辦理50多場反毒宣導活動，宣導人次將近3萬人，同時針對入營的替代役，實施毒品篩檢，若役男被驗出染毒，及時戒治率也有9成。

徐國勇指出，警政署與役政署合作下，台灣吸毒人口逐年下降，若青少年遇到詐騙或不小心染毒，應勇敢尋求幫助。

今活動中還有育達高職學生表演熱舞，以青少年陽光形象，力邀在場學子共同反毒，現場也展出毒品仿真模型、氣味體驗裝置、警察除暴特勤應勤裝備、警用防暴裝備等攤位。