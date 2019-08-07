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疑宜蘭失聯漁船殘骸照曝光 被撞兩截循線找兇手

2019-08-07 16:13聯合報 記者羅建旺╱即時報導

疑似宜蘭失聯漁船殘骸照片曝光，被撞成兩截幾乎解體，正搜救船員，並循線找肇事船舶。...
疑似宜蘭失聯漁船殘骸照片曝光，被撞成兩截幾乎解體，正搜救船員，並循線找肇事船舶。圖／宜蘭縣頭城區漁會提供
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宜蘭縣頭城籍漁船「全億財1號」與船上6名台灣與印尼船員失聯。

從日本海上保安廳在釣魚台北方24浬處海域發現的疑似漁船殘骸發現，漁船斷成兩截，已經翻覆，幾乎解體，救生衣散落。

除持續搜救失聯船員外，漁船有可能是遭撞擊，國家搜救指揮中心也協請日本，搜尋可能與漁船肇事有關的船舶資料。

疑似宜蘭失聯漁船殘骸照片曝光，被撞成兩截幾乎解體，正搜救船員，並循線找肇事船舶。...
疑似宜蘭失聯漁船殘骸照片曝光，被撞成兩截幾乎解體，正搜救船員，並循線找肇事船舶。圖／宜蘭縣頭城區漁會提供
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疑似宜蘭失聯漁船殘骸照片曝光，被撞成兩截幾乎解體，正搜救船員，並循線找肇事船舶。...
疑似宜蘭失聯漁船殘骸照片曝光，被撞成兩截幾乎解體，正搜救船員，並循線找肇事船舶。圖／宜蘭縣頭城區漁會提供
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疑似宜蘭失聯漁船殘骸照片曝光，被撞成兩截幾乎解體，正搜救船員，並循線找肇事船舶。...
疑似宜蘭失聯漁船殘骸照片曝光，被撞成兩截幾乎解體，正搜救船員，並循線找肇事船舶。圖／宜蘭縣頭城區漁會提供
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印尼釣魚台
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