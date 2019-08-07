疑宜蘭失聯漁船殘骸照曝光 被撞兩截循線找兇手

2019-08-07 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



疑似宜蘭失聯漁船殘骸照片曝光，被撞成兩截幾乎解體，正搜救船員，並循線找肇事船舶。圖／宜蘭縣頭城區漁會提供 分享 facebook 宜蘭縣頭城籍漁船「全億財1號」與船上6名台灣與印尼船員失聯。

從日本海上保安廳在釣魚台北方24浬處海域發現的疑似漁船殘骸發現，漁船斷成兩截，已經翻覆，幾乎解體，救生衣散落。