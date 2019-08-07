醫師疑濫賣含「第四級毒品」管制安眠藥 訊後8萬交保

2019-08-07 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市某診所龔姓醫師涉嫌在自家診所非法濫開、販售含「佐沛眠」成分安眠藥，橋頭地檢署漏夜複訊，諭知8萬元交保。圖／翻攝自法務部反毒大本營 分享 facebook 高雄市某診所龔姓醫師涉嫌在自家診所非法濫開、販售含「佐沛眠」成分安眠藥，以每顆20至30元不等價格，讓不特定病患自費購得。由於佐沛眠具成癮性，被列管為第四級毒品，檢警據報持票搜索該診所，傳喚龔姓醫師、藥師、病患共10人到案說明，訊後認定龔姓醫師涉嫌違反毒品危害防制條例，諭知8萬元交保，其餘人等飭回。

高雄市府衛生局去年11月赴該診所進行管制藥品定期專案稽查，抽查病患病歷資料時，察覺該診所對部分病患用藥與病患病症未相符，懷疑有違規情事，通報檢、警介入調查，循線發現龔姓醫師疑似從2015年開始，私自販售含「佐沛眠」成分安眠藥，不符合正當用藥範圍，涉嫌觸犯販賣第四級毒品，不法情事長達4年，疑有數千顆管制藥品違規外流。

佐沛眠成分有鎮靜安眠效果，但因其具有成癮性、幻覺等副作用，被列管為第四級毒品，含佐沛眠成分的安眠業藥也被列管為第四級管制藥品。依衛生署管制藥品條例、醫師法相關規定，管制藥品必須在醫師處方下才得以開立，而醫師必須秉持醫療專業，依照病患病情實際需求合理開立管制藥品，不得在合理範圍外，另行讓病患自費購買。

橋頭地檢署據報，會同高雄市刑大、高雄市衛生局共組專案小組，前日持票搜索該診所，當場扣得相關病歷、藥本、藥品樣本等證物，並傳喚龔姓醫師等相關人等到案說明，經漏夜複訊，認定龔姓醫師涉嫌販賣第四級毒品，訊後諭知8萬元交保候傳。

龔姓醫師涉嫌違反毒品危害防制條例，依法得處5年以上、12年以下有期徒刑，併科3百萬元以下罰金；檢方將循線擴大追查，也呼籲民眾應循正當管道就診，並遵照醫師指示服用藥物，切勿任意購買管制藥品，以免危害身體健康。