獨／不滿蘇貞昌說韓國瑜有酒味 發禿頭男揩油照被傳喚

2019-08-07 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌上月底受訪時指出，高雄市長韓國瑜講話都是江湖味，開口就是酒味，男子陳友達不滿蘇的發言，上月底在臉書上發出禿頭男子摸酒醉女子胸部和蘇受訪等畫面，有網友認為他涉嫌影射蘇貞昌，向警方檢舉，刑事局依「偵辦網路謠言」為由傳喚陳到案說明，陳說，他是指光頭佬、不是光頭蘇，沒有指名道姓，只是想反諷民進黨都說別人，卻不檢討自己。

陳男（54歲）上月30日在臉書寫道「還真是奇怪，這個“光頭蘇”一直說韓先生講話江湖味，開口就是酒味！但還沒有人看過一張韓先生不得體的相片，是吧！」「以下另外這張相片，這個光頭佬，熟門熟路，右手抹胸，左手摸臀的到底是誰呢？」等語，此文一發，吸引5百多人按讚，1百多人分享。

陳說，7月30日晚上，剛好看到蘇貞昌在接受訪問，期間談到韓先生個人形象，什麼江湖味，酒味，當下他直覺民進黨的相關人員才真正是在常跑酒店的咖，有何顏面去批評韓先生？另外一個堂堂中華民國行政院院長，不思國政如何興利除弊，卻整天一直把心思放在如何防堵韓先生參選總統，有如是蔡政府競選總統的總幹事。

他說，後來才擷取以前相關報導的照片和當下照的電視照片，以及另一張蘇貞昌言而無信，第三次參選新北市市長的網路照片；當日他我不同政治立場的大量網軍，在下方留言說他在發過期的不實新聞。

他當時就有回應，陳述的是兩件事實案件，一個是「光頭蘇」接受訪問正在批韓，另一個是色心起，對酒醉女人上下其手的是「光頭佬」，但綠網軍根本不理睬，更亂入導光頭佬就是蘇貞昌，「難道別人怎麼想？怎麼看？抹黑影射都要算在我頭上？」