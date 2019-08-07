高雄2男凌晨持刀強盜加油站 烏龍搜刮「熱感應紙」

2019-08-07 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄前鎮區今年5月凌晨傳出加油站搶案，王姓男子與蘇姓少年涉持刀闖入強盜收銀檯財物，加油站員工及店長奮力噴滅火器抵抗並報案，警方趕抵當場逮捕王，並在附近發現蘇。高雄地檢署後來查出，2人當時以為多捆黑色塑膠袋包好的是鈔票，於是搜刮入袋，結果只是熱感應紙，仍依加重強盜未遂罪將王起訴，蘇則移送高雄少家法院。

加油站鄂姓女員工當時一度上前阻止，遭王姓男子毆打、持菜刀攻擊，左臂遭割傷，羅姓店長則聽聞呼救衝出幫忙，也被王砍3、4刀，額頭、頸部撕裂傷，兩手臂也有淺割傷，幸好傷勢輕微復原很快，傷害犯行已達成和解未提告。

檢方查出，21歲王姓男子與16歲蘇姓少年疑因缺錢花用，今年5月3日凌晨3點40分許持菜刀、鋁棒，王騎機車載蘇前往前鎮區成功二路的加油站，蘇進入收銀台內準備搜刮財物，鄂姓女店員見狀上前阻止，王便亮菜刀嚇阻，更出手毆打、持刀揮砍。蘇則趁此將一個黑色塑膠袋裝入包包。

鄂女趕緊呼喊求救，羅姓店長從廁所衝出，反遭王揮砍3、4刀，羅因此倒地受傷，但持續奮力抵抗，改拿滅火器噴灑、同時趁隙報案；前鎮警分局警力獲報趕抵發現雙方對峙，現場壓制王姓男子，另察覺到蘇疑似搭計程車逃離，趕緊跟車逮人。