七夕情人節宜蘭夫殺妻 18歲女兒驚見報案

2019-08-07 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



今天七夕情人節，宜蘭卻傳憾事。從大陸嫁到台灣、家住頭城的46歲婦人，今天凌晨1點許，被下班回家的18歲女兒發現，她躺在房間內，倒臥血泊中。

婦人女兒嚇哭，立即報案，由救護車將媽媽送往醫院急救，婦人身上有多處刀傷，送醫後不治。

警方追查，涉嫌行兇的是婦人61歲的丈夫，有鄰居聽到，他們夫妻倆半夜吵架，吵得很大聲。初步調查，行兇的兇器疑為一把長20公分的長刀。