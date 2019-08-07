「福人幣」招募4000會員吸金2.6億 創辦人逃大陸遭通緝

2019-08-07 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



劦譽跨境電子商務公司利用多層次傳銷模式，打出「福人幣」吸引全台超過4000名投資客，非法吸金高達2億6500萬元，今年初資金短缺會員領不到紅利才爆發，負責人陳桂忠潛逃大陸遭通緝，檢方偵結依違反銀行法起訴陳的前妻謝春芬及張姓講師、陳姓業務等人。

檢方調查，陳桂忠（47歲）前年12月在桃園區中山北路設立劦譽公司，前妻謝春芬則擔任隔壁食富通美食生技公司負責人，同時為劦譽股東，負責收取會費、掌管財務，陳另聘請張男（55歲）、詹男（65歲）各自擔任講師、業務。

檢方查出，陳2017年9月至2018年3月，以「拆分盤」模式投資，依照會員繳納1200元、1萬6800元、5萬元、10萬元不等會費，分為1至4星級，陳更宣稱「只要會員繳會費達600萬元，就可做一次點值拆分」依照公式換算領取獎金紅利。

直到去年4月因會費難以應因發放紅利，陳再創「福人幣」數位貨幣投資，除了拉高會費，每月發放現金紅利及回饋點值，還鼓吹會員拉下線加入賺取獎金。

不少人前幾個月都能快速領到紅利，直到今年初劦譽開始發不出錢，會員才驚覺上當受騙，且陳桂忠在創立福人幣投資放案後不到3個月，去年7月6日就飛往大陸躲藏，桃園地檢署今年3月28日指揮市調處搜索劦譽公司，將謝等3人聲押獲准。

檢方發現，劦譽所宣稱的靜態獎金分紅制度，就拆分盤投資方案，1到4星級會員的年化報酬率為百分之467至百分之739；而福人錢方案，1到3星級會員年化報酬率為百分之410至百分之411，就市場行情其獎金分紅制度已和會員約定給付、本金等，具有顯不相當之紅利。