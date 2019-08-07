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木棒插鐵釘打死老嫗卻無罪 竟稱殺人5萬可交保

2019-08-07 03:23聯合報 記者王宏舜╱即時報導

蔡姓男子因幻想何姓、羅姓婦人對他「碎碎念」，拿起插著鐵釘的木棍往兩人的頭部重擊，何老婦人送醫2個多月後因休克併多重器官衰竭而死亡，羅婦則撿回一命。桃園地檢署依殺人、殺人未遂罪起訴，桃園地院認定蔡受思覺失調症影響，無責任能力，判蔡無罪，令入相當處所監護5年。高等法院昨開訊問庭，蔡表示希望能交保，法官詢問「交保你能湊出多少錢來？」，蔡竟說「5萬吧，殺人不都是這數字？」；法官不置可否，諭知候核辦。

蔡(32歲)自國中畢業後，斷斷續續使用毒品，20歲時曾因憂鬱、自殺意念到精神科就診1次，近年來則呈被害妄想、關係妄想、被控制妄想和聽幻覺。2016年8月18日傍晚，蔡在桃園一處空地攻擊兩名老婦人，他自稱「當時沒想那麼多」，雖然知道在打人，但沒辦法控制，還辯稱「人死掉是因為醫院開刀導致多重器官衰竭」。

當過洗車工的蔡說，感覺旁人常指桑罵槐，罵他垃圾、俗仔。蔡覺得是「被人設局陷害才流浪公園」，也認為路人會瞪他，並認為遭親戚陷害，「我是天道盟，硬要說我是四海幫」。

蔡聲稱，何姓(76歲死亡)、羅姓婦人(71歲)沿路一直說他壞話，還認為他是竹聯幫、四海幫，「害死天道盟」，犯了黑道大忌。

桃院請衛福部桃園療養院鑑定蔡的精神狀況，確認蔡確實有幻覺與妄想情形，且病況嚴重，依刑法第19條規定，不應處罰。蔡告訴法官，感覺被附身，好像有一個人拉了他的領子一下，他當時也沒有辦法控制，也覺得很玄，那股力量好像是無形的力量。

因延押期將屆，高院今開訊問庭，蔡天真地問說「羈押期滿，我就可以交保了吧？依照殺人罪行情，交保金應該5萬元就可以了啦！」。法官不語，諭知候核辦。

蔡姓男子在6月準備程序刑時，表示希望弟弟能先寄錢讓他生活到審判完畢，並希望能儘快「改名字」。

蔡姓男子幻想何姓、羅姓婦人對他「碎碎念」，拿起插著鐵釘的木棍往兩人的頭部重擊，何...
蔡姓男子幻想何姓、羅姓婦人對他「碎碎念」，拿起插著鐵釘的木棍往兩人的頭部重擊，何老婦人送醫2個多月後因休克併多重器官衰竭而死亡，羅婦則撿回一命。桃園地院認定蔡受思覺失調症影響，判他無罪，令入相當處所監護5年。台灣高等法院今開訊問庭，蔡希望法官以5萬元讓他交保。記者王宏舜／攝影
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殺人器官
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