北市警局抓毒 專案期間逮近兩百人

2019-08-06 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市刑警大隊自7月22日至8月5日止，展開今年第2波專案掃蕩工作，以「隱身於民眾居住社區周遭的藥頭」、「製毒工廠」及「強化社區反毒網」為掃蕩目標。

專案期間出動執勤警力880人次，掃蕩99處地點，共計執行148件，緝獲犯嫌192人；其中製造、販賣毒品者98人，目前已羈押27人。總共起獲第一級毒品313公克、第二級毒品9588公克、第三級毒品543公克及大麻4株、子彈4顆等不法證物。

台北市警局查獲大麻製造工廠2案，犯嫌違法購買大麻種子、種植設備及肥料等，隱身於住家或倉庫內栽種大麻，藉以製造大麻毒品。警方運用大數據分析，抽絲剝繭鎖定特定對象在專案期間緝獲。

警方指出，近年來大麻毒品案件數量有上升趨勢，警方提醒，栽種大麻製造大麻成品，違反毒品危害防制條例第4條製造第二級毒品罪，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科新台幣一千萬元以下罰金。栽種大麻也是犯罪行為，可處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科新台幣五百萬元以下罰金。代為購買大麻種子轉賣、運輸、轉讓或持有，按犯罪事實，最重可處5年以下有期刑、併科50萬以下罰金，民眾千萬不要心存僥倖，以身試法。

警方表示，這次扣案證物中，仍發現許多偽裝為即溶飲品的毒品，警方共查獲各級毒品咖啡包約一千餘包，除近年常查獲小惡魔圖案外，另有發現大宗使用流行精品或潮牌LOGO，部分則以色彩繽紛漫畫作為包裝。唯一不變的是都沒有合格食品資訊（品名、成份、出廠地址等），添加物不明，混合施用更有致命風險。

警方建議家中有青少年的父母，留意子女是否使用標示不明食品，如有懷疑吸毒或誤食毒品，可前往衛生福利部指定的藥癮戒治機構接受治療，或到轄區派出所尋求協助。