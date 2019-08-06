搬謝依涵救湯景華 心理衡鑑再遭疑「偽科學」

2019-08-06 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



男子湯景華半夜縱火燒死6人，一、二審均判湯死刑。高院更一審囑託亞東醫院替湯行精神鑑定，加上前審也委託輔大臨床心理系副教授黃健做過鑑定，湯的辯護律師今仍認為「不夠」，聲請曾替殺人犯鄭捷、趙儀珊施作心理衡鑑的台大心理系助理教授趙儀珊再次鑑定。檢察官質疑難道要「求爺爺跪奶奶」鑑定到被告想要的結論？告訴代理人謝智潔也批評心理衡鑑根本是「偽科學」，遭被告拿來拖延訴訟。

審判長也質疑，被告律師指定要趙儀珊來鑑定，她的鑑定方法是什麼？有無偏差值？她的方法是否為同儕所認可？並直言雖然趙儀珊曾替犯下八里媽媽嘴命案的謝依涵鑑定過，但她所用的是真的科學方式嗎？不要號稱科學卻是「偽科學」，這樣才有辦法在法庭上調查。

7月30日開庭時，更一審傳鑑定人、亞東醫院精神科司法精神醫學中心主任鄭懿之作證，湯的辯護律師圍繞刑事責任能力、控制能力與再犯可能性提問，鄭回答「以後會不會再發生不是我能回答的」。今天再傳亞東醫院心理健康中心主任陳俊霖作證，陳也表示鑑定的重點是行為時的能力，他不認同評估個案未來的再犯可能性，因為這樣做基本上需要有「大數據」，像是性侵害案件有許多資料可佐證，但特殊案件不適合，因為「誤差值非常大，大到沒有什麼參考價值」。

湯景華(53歲)2014年和「小涼哥」餐廳老闆口角，翁姓顧客見狀出面勸架，卻「公親變事主」被湯提告，法官判湯敗訴。湯懷恨在心，2016年3月23日凌晨到翁家樓下，點燃浸滿汽油的報紙，縱火燒機車洩憤。火勢延燒快速，害翁的6名親人被活活燒死，翁則因當兵不在家，躲過一劫。

更一審今天也請湯景華的前室友李家豪作證，李說曾聽過湯抱怨提告敗訴「被別人打沒賠錢」，但不知道他跑去縱火。李說，曾在住處發現憂鬱症藥物，但藥袋上卻是寫他的名字，這才發現健保卡遭湯冒用。李形容湯為人忠厚，但後來覺得「有點怪怪的」，曾因口角而被湯毆打，他還報警。湯在法庭上向來表現駑鈍，今一見到李，卻數落起歷歷往事，質疑李證詞不實。

辯護律師認為，其他判決中有做相關的心理因子評估，例如鄭捷案便請台大助理教授趙儀珊做再犯可能性的心理衡鑑，而本案前審鑑定人黃健認為湯否認犯罪而無法評估，亞東醫院則側重刑法第19條，他們認為心理學派很多，希望指定趙儀珊鑑定湯的再犯可能性。

檢察官表示，一般所謂的教化可能包含「再犯」、「再社會化」、「矯治」，然而羈押中的湯景華在監所仍不時滋事，顯見再社會化和矯治根本沒效；鄭捷北捷殺人案釀4死，湯縱火燒死6人，難道教化可能性要用社會整體去承擔危險？輔大的鑑定報告明白指出「毫不認錯之人怎期待他不會再犯？」。

被害人律師謝智潔詢問「教化的定義」是什麼？反對將定義不明確的東西拿來鑑定。謝智潔質疑，只因湯景華的律師團裡曾有人幫謝依涵辯護過，謝女免死，就要如法炮製找趙儀珊來鑑定，但本案已經鑑定過兩次，鑑定人也說科學有其極限，為何被告方要「指定某人」鑑定，司法不應如此。檢察官也接著表示，趙儀珊的專長是性侵害領域，要辯護律師「不要不適當擴張」。