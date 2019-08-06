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中藥「麻黃草」竟煉毒 高雄大寮藏製毒工廠

2019-08-06 13:33聯合報 記者林伯驊╱即時報導

麻黃鹼為四級毒品，也是製造安非他命的原料。記者林伯驊／攝影
麻黃鹼為四級毒品，也是製造安非他命的原料。記者林伯驊／攝影
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調查局南部機動工作站今天宣布在高雄大寮區破獲製毒工廠。南機站查出，擁製毒技術的蔡姓師傅涉帶著梁姓住手，透過簡姓檳榔攤業者租借二手車行的廠房當掩護，以中藥行就能取得的「麻黃草」提煉出麻黃鹼；上月底搜索查扣203公斤，3人偵訊後全依犯毒品罪嫌重大，有串證之虞，聲押獲准。

據了解，麻黃鹼是製造安非他命的原料，也是四級毒品，不過中國大陸持續嚴打毒品，販毒集團設法收購感冒藥丸來提煉，此案選擇「麻黃草」，檢調研判因1公斤市價僅約200元，且非管制藥品容易取得，雖然製程較複雜，成本仍相對低廉。

檢調指出，蔡姓男子（48歲）疑似曾參與過製毒，找梁姓男子（45歲）當助手，簡姓檳榔攤業者則協助借到大寮區一間二手車的廠房，簡也提供相關器具，蔡、簡便趁車廠晚間下班後進駐，拿出藏放櫃子內的器具，約晚間9點做到清晨5點多，相關液態半成品或粉狀成品，再搬到檳榔攤放。

南機站今年1月接獲情資，報請高雄地檢署偵辦，蒐證超過半年，7月22日晚間會同調查局中南部多個外勤站、高市刑大及分局警力前往搜索，果然在車廠查獲蔡、梁姓男子，另同步於檳榔攤逮簡，扣得麻黃鹼粉末854公克、液態麻黃鹼202.8公斤，及大批化學用品、製毒器具、運毒使用車輛等。

蔡、梁姓男子並未否認製毒，簡姓男子表示提供處所及器具，不清楚是在做毒品，檢方訊後認為涉嫌重大，且有串證之虞，聲請羈押獲法院裁准；檢調懷疑3人除做麻黃鹼，應會進一步製成安非他命，將針對此部分深入釐清。

液態麻黃鹼粉末。記者林伯驊／攝影
液態麻黃鹼粉末。記者林伯驊／攝影
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調查局南機站上月22日在高雄大寮區破獲製毒工廠。記者林伯驊／翻攝
調查局南機站上月22日在高雄大寮區破獲製毒工廠。記者林伯驊／翻攝
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調查局幹員搜索查扣證物。記者林伯驊／翻攝
調查局幹員搜索查扣證物。記者林伯驊／翻攝
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麻黃鹼粉末。記者林伯驊／攝影
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製毒集團將器具藏在二手車廠房的櫃子中。記者林伯驊／翻攝
製毒集團將器具藏在二手車廠房的櫃子中。記者林伯驊／翻攝
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南機站查扣證物。記者林伯驊／攝影
南機站查扣證物。記者林伯驊／攝影
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毒品中藥情資販毒
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