幼兒園女童戲水池溺水失去生命跡象 送醫搶救

2019-08-06 13:32 中央社 新北6日電



林口區一間幼兒園今天上午安排幼童到戲水池玩水，其中一名4歲女童意外溺水，老師趕緊救起時已失去生命跡象，已送往林口長庚醫院急救中，至於溺水原因仍待警方調查釐清。