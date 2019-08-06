親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

柯文哲任黨主席！台灣民眾黨允許雙重國籍、不收黨費

日本人看了都害羞的地名 竟出現在台灣

通緝犯不服警方圍捕 奪警槍瞄準員警頭部扣下板機

2019-08-06 12:25聯合報 記者林孟潔╱即時報導

男子孫建智前年因通緝犯身分被警方逮補，他趁機脫逃還奪走警槍，瞄準員警頭部扣下板機，所幸警槍未開保險沒有造成傷亡。他二審被依殺人未遂、毒品、槍砲等罪判刑18年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

最高法院指出，原審判決已說明孫案發時並沒有因毒品影響而精神不濟，無適用刑法第19條的規定；另依員警證詞和監視器畫面，認定孫建智奪槍後，隨即朝在場員警扣壓扳機，認為他確有殺人的主觀犯意。另外，孫建智持警槍朝員警射擊，客觀上已足使一般人產生有致人於死之結果，所幸未開保險等偶然因素，但此舉仍存有高度危險，與不能未遂要件不符。

孫建智2017年4月25日下午5時許，因案被檢方發布通緝，檢方獲報前往查捕，未料孫為了脫逃，先假意配合蹲下，再趁員警不注意時拔腿狂奔，再衝撞、肘擊員警。他之後見自己勢單力薄，手無寸鐵，趁員警從後方勾抱他的右肩企圖壓制時，將員警持槍的手向後扳，迫使員警鬆手奪走警槍。

孫建智拿到警槍後隨即拉動滑套，瞄準員警的頭扣下板機，一旁其餘員警見狀，趕緊對空鳴槍，再開槍射擊孫的腿部；孫建智仍未就範，奮力衝撞抵抗，再持槍瞄準其他員警後扣板機，所以警槍未開保險，才未釀成員警傷亡。

二審依殺人未遂、毒品、槍砲等罪判刑18年，但孫建智不服上訴，主張吸毒導致他精神不濟，難認有殺人故意，且他是為了避免遭警逮捕，才會順勢奪取警槍，並無犯罪意圖，原審判決顯有違誤。他當時只為了脫逃，且警槍在關保險狀態下無法擊發，他並沒有殺人犯意，但最高法院不採信說詞，駁回上訴定讞。

男子孫建智企圖逃離警方逮補，奪下警槍朝員警扣板機，所幸警槍未開保險未釀成傷亡。圖...
男子孫建智企圖逃離警方逮補，奪下警槍朝員警扣板機，所幸警槍未開保險未釀成傷亡。圖／警方提供
分享

殺人保險毒品
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

影／國道一號清晨死亡車禍 路竹段連環追撞釀1死3傷

2019-08-06 11:20

證據到手！小英專機會議謝世謙主持 私菸案查華航斷點

2019-08-06 11:03

抓到了！台灣野人落網 他笑：享受被追捕的刺激感

2019-08-06 11:05

多次勸離竟遭比中指 墾丁救生員理智線斷裂持鐵棒毆人

2019-08-05 23:30

中藥「麻黃草」竟煉毒 高雄大寮藏製毒工廠

2019-08-06 13:33

老式鐵卷門肇禍？台南善化婦人命喪門下

2019-08-06 12:07

影／有你真好！海上拋錨連2起 海巡署馳援2船9人脫困

2019-08-06 11:29

影／200歲三角戀變調 前男友起妒火怒砍74歲情敵六刀

2019-08-05 17:39

北檢續追購菸金流 下午提訊張恒嘉

2019-08-05 15:11

私菸案／追金流！北檢再提訊吳宗憲 本周向上查國安高層

2019-08-05 14:15

影／郵寄出境蜜餞變「一粒眠」 桃機攔下3萬粒

2019-08-05 12:15

女子深夜搭UBER下車就被搶 警方迅速破案

2019-08-05 11:53

上門找前女友發現已有男人在 老翁動殺心拿菜刀砍人

2019-08-05 11:44

疑黃昏之戀惹殺機 北市萬華7旬翁遭砍

2019-08-05 11:26

雲林傳出槍擊案 男子大腿中彈自行就醫

2019-08-05 09:56

北檢續追購私菸金流 再度提訊吳宗憲

2019-08-05 09:46

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16
看更多

熱門文章

一天4罐麥香紅茶「連喝24年」共花35萬 醫檢報告卻驚呆眾人

2019-08-05 16:06

台中市計程車自撞電桿 司機乘客雙亡

2019-08-05 18:36

多次勸離竟遭比中指 墾丁救生員理智線斷裂持鐵棒毆人

2019-08-05 23:30

華山分屍案 陳伯謙性侵殺人棄屍判死！

2019-08-05 14:33

丈夫氣瓶耗盡 夫妻共用氣瓶浮出海面仍出意外

2019-08-05 18:44

阿嬤借廁所待三小時 報警開門後卻傻眼

2019-08-05 13:45

疑涉嫌護航八大行業 柑園副所長遭帶回調查

2019-08-05 18:43

抓到了！台灣野人落網 他笑：享受被追捕的刺激感

2019-08-06 11:05

基隆巴塞隆納社區地下室火警 車道直冒濃煙2人送醫

2019-08-05 14:04

影／台中計程車自撞電桿釀雙亡 影像曝光

2019-08-05 20:19

驗屍14年不斷「中樂透」！台灣柯南 她聞一聞就能破案

2019-08-06 09:00

醫院焢肉便當賣200元引熱議 網友指出天價主因

2019-08-05 19:54

渣男警員利用女網友缺錢 要她當小老婆性侵判4年2月

2019-08-06 07:37

孩弄髒被子飯店索賠4200 媽媽怒轟：收費不合理！

2019-08-06 10:28

台中女童墜樓案 國小校長：持續關心兩家庭

2019-08-05 17:07

影／200歲三角戀變調 前男友起妒火怒砍74歲情敵六刀

2019-08-05 17:39

空氣用盡了…潛水夫妻分享氣瓶 浮上水面老公仍死

2019-08-06 00:45

證據到手！小英專機會議謝世謙主持 私菸案查華航斷點

2019-08-06 11:03

認養貓咪卻沒照顧好被判刑 法官：愛動物也要誠實真意

2019-08-05 17:48

金門婦人走失丈夫焦著 全島500人幫忙尋人中

2019-08-06 12:23

疑勾結八大行業 新北市樹林警分局副所長遭搜索

2019-08-05 18:40

警方連日搜捕 「台灣野人」周一晚滿州落網

2019-08-05 22:24

兒睹嘿咻性愛影片竟是6旬父 當抓耙子大義滅親

2019-08-05 21:18

偷吃偷玩不沾酒 台灣野人被逮

2019-08-06 00:52

屏東新園烏龍抽水站 驚傳民眾下水網魚2人溺斃

2019-08-05 15:58

沙鹿向上路今天第二起撞 預拌混凝土車追撞大貨車

2019-08-05 16:00

已婚婦不倫戀表弟 斬婚外情竟遭嗆殺夫

2019-08-05 21:45

新北警疑收賄包庇八大業者 檢廉帶回5人偵辦

2019-08-05 19:47

埤頭製酒廠疑似氣爆4人傷 董事長身分遭起底

2019-08-05 20:14

車禍當場和解事後以無肇責拒賠 法官判賠一半

2019-08-06 09:11

OL醉倒遭董座秘書性侵 過程全被監視器拍下

2019-08-06 11:11

南迴車禍！遊覽車大貨車相撞 6陸客輕傷送醫

2019-08-05 21:10

為妨害名譽案一度對簿公堂 李婉鈺今撤告館長

2019-08-05 20:34

男大生表白竟下藥「自白劑」 女同學斷片身心受創

2019-08-05 14:02

協作幫拍照 手機掉水裡遭求償18萬

2019-08-05 16:44

華山分屍凶手判死 死者父：符合期待但我沒把她保護好

2019-08-05 15:23

台中鐵警辦演練遭砲轟 網酸：以為是捕蛇

2019-08-06 11:27

李姓男子登玉山昏迷 救難人員輪流背負搶救

2019-08-05 17:15

男子烏來爬山迷路 警消迅速搜救成功

2019-08-05 14:00

國小女教師駕車自撞意外 檢警相驗全身燒燙傷不幸死亡

2019-08-05 15:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top