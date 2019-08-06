通緝犯不服警方圍捕 奪警槍瞄準員警頭部扣下板機

2019-08-06 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



男子孫建智前年因通緝犯身分被警方逮補，他趁機脫逃還奪走警槍，瞄準員警頭部扣下板機，所幸警槍未開保險沒有造成傷亡。他二審被依殺人未遂、毒品、槍砲等罪判刑18年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

最高法院指出，原審判決已說明孫案發時並沒有因毒品影響而精神不濟，無適用刑法第19條的規定；另依員警證詞和監視器畫面，認定孫建智奪槍後，隨即朝在場員警扣壓扳機，認為他確有殺人的主觀犯意。另外，孫建智持警槍朝員警射擊，客觀上已足使一般人產生有致人於死之結果，所幸未開保險等偶然因素，但此舉仍存有高度危險，與不能未遂要件不符。

孫建智2017年4月25日下午5時許，因案被檢方發布通緝，檢方獲報前往查捕，未料孫為了脫逃，先假意配合蹲下，再趁員警不注意時拔腿狂奔，再衝撞、肘擊員警。他之後見自己勢單力薄，手無寸鐵，趁員警從後方勾抱他的右肩企圖壓制時，將員警持槍的手向後扳，迫使員警鬆手奪走警槍。

孫建智拿到警槍後隨即拉動滑套，瞄準員警的頭扣下板機，一旁其餘員警見狀，趕緊對空鳴槍，再開槍射擊孫的腿部；孫建智仍未就範，奮力衝撞抵抗，再持槍瞄準其他員警後扣板機，所以警槍未開保險，才未釀成員警傷亡。