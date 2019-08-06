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老式鐵卷門肇禍？台南善化婦人命喪門下

2019-08-06 12:07聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市善化區大同路一名60多歲婦人，上午被路過民眾發現頸部被壓在鐵捲門下，消防救護車到場時發現早已氣絕身亡。

警方勘查現場沒有發現任何異常狀況，初步研判可能是電動鐵捲門故障、操作不慎或婦人因病造成發生意外，檢察官下午將會同法醫相驗，進一步調查死因。

死者的家屬表示，婦人平常一個人獨居在透天厝，因為生活起居都還能自理，家人每個一兩天都會來探望，昨天看老人家狀況都還正常，沒想到上午卻接到噩耗。

家屬說，鐵捲門是電動鐵捲門，不過因為年代較久遠，印像中沒有防夾裝置。附近鄰居表示，上午沒有聽到爭吵或異常聲音。

台南市善化區一名婦人遭鐵卷門壓死。記者周宗禎/攝影
台南市善化區一名婦人遭鐵卷門壓死。記者周宗禎/攝影
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台南市善化區老婦人遭鐵卷門壓死。記者周宗禎/攝影
台南市善化區老婦人遭鐵卷門壓死。記者周宗禎/攝影
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獨居救護車檢察官
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